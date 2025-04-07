Тренер Ильи Забарного заслужил на повышение

В конце прошлого сезона главный тренер «Борнмута» Андони Ираола продлил контракт с клубом до лета 2026-го. Однако уже нынешним летом баск может сменить клубную прописку. Поговаривают, что услугах Ираолы кровно заинтересован терпящий бедствие «Тоттенхэм», а также «Байер», и даже сам «Реал».

Интерес топ-клубов к наставнику скромного английского клуба из маленького курортного городка на побережье Ла-Манша отнюдь не случаен. Потому что Андони Ираола не только превратил скромный английский клуб в настоящую грозу авторитетов, но и «стал главным апологетом современного подхода к организации игры». Цитата – авторства не кого-нибудь, а самого Гвардиолы.

По словам Пепа, «современный футбол – это стиль, в котором играет «Борнмут». Кроме той команды, которую тренирует Ираола, и за которую выступает наш Илья Забарный, тренер «МанСити» упомянул еще о «Ньюкасле», «Брайтоне» и «Ливерпуле». Но первым Пеп назвал именно «Борнмут».

Чем же этот совсем недавно заштатный коллектив заслужил столь лестных характеристик от одного из лучших тренеров современности? Чтобы ответить на этот вопрос, лучше зайти издали. С того момента, когда в 2023 году малоизвестный испанский тренер Андони Ираола перебрался из неказистого «Райо Вальекано» в еще более неказистый «Борнмут».

***

Сейчас в это сложно поверить, но тогда приход в команду заграничного тренера-ноунейма был воспринят почти что в штыки. А все потому, что бывший тренер «вишен» Гарри О’Нил сумел справиться с турнирным заданием – он удержал «Борнмут» в элите английского футбола. И это после того, как в матче против «Ливерпуля» подопечные О’Нила «сгорели» 0:9, а чемпионат завершили с удручающей разницей забитых и пропущенных мячей: -34.

Тем не менее, среди болельщиков «Борнмута» нашлось много приверженцев футбола О’Нила: олдскульного, тягучего, но боевого. Тем не менее, такой футбол не убедил американского босса «вишен» Билла Фоули. И тот неожиданно для всех решил сменить тренерский вектор, пригласив Ираолу.

На тот момент Андони только лишь стал на ноги, как тренер. Со своим «Райо Вальекано» Ираола вышел из Сегунды в Примеру, а также затем добрался до полуфинала Кубка Короля.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола в бытность тренером Райо Вальекано

Добирался он до полуфинала Кубка Испании и во главе еще более скромного испанского коллектива – «Мирандеса».

Собственно, вот и все достижения бывшего капитана «Атлетика» на тренерском поприще. А начинал он тренировать и вовсе провально: после двух месяцев без побед во главе кипрского АЕКа ему указали на дверь. Благо, что без работы он долго не оставался. Подвернулся «Мирандес», а дальше пошло-поехало.

Пошло-поехало по лекалам Вальверде и Бьелсы – двух тренеров, которые оставили наиболее неизгладимое впечатление на футболиста Ираолу, подавляющую часть своей карьеры проведшего в «Атлетике».

Интересно, что футболист Ираола начинался как форвард (на детском уровне), а в Бильбао на взрослом уровне его переквалифицировали во флангового защитника.

Свои первые шаги в футболе Андони делал в любительской баскской команде «Антигуоко», за которую выступал вместе с нынешним тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Примечательно, что за эту же команду, только в других возрастах, в свое время играли Хаби Алонсо и Ариц Адурис. Но еще более примечательно то, что скромнейший во всех отношениях «Антигуоко» на юниорском уровне разрывал лучшие футбольные академии Испании.

Посему не мудрено, что лучших представителей «Антигуоко» затем забрали к себе ведущие клубы Ла Лиги.

Ираоле не повезло так, как его другу Артете: он не попал в «Барселону». Однако он попал в «Атлетик», и стал для клуба из Бильбао прижизненным постаментом. Андони провел за первую команду «атлетов» 508 матчей (четвертый результат в истории), в которых забил 38 мячей.

А мог бы и больше матчей провести за ставший родным клуб, но уже в 33 года решил завязать с футболом. И уже тогда, на финише своей игроцкой карьеры, Ираола тщательно конспектировал за Вальверде и Бьелсой, пытаясь взять от этих неординарных тренеров все самое лучшее.

Если вкратце, то главное, что от них взял будущий тренер «Борнмута» и апологет «современного футбола» – прессинг. Даже не прессинг, а «управляемый хаос».

***

Собственно, идея контролированного хаоса на футбольном поле отнюдь не нова. Ее практиковали еще Ринус Михелс и Валерий Лобановский. А Бьелса эту теорию вывел вообще в догму. «Если бы в футбол играли лишь роботы, то в таком футболе именно я бы всегда выигрывал» – эти знаменитые слова Бьелсы его талантливый ученик Ираола взял на вооружение. И немного видоизменил.

На то, чтобы видоизменить формулу аргентинского «безумного гения», баску пришлось положить на кон первую часть минувшего сезона. Его старт во главе «Борнмута» не задался. В первых девяти турах «вишни» не знали вкуса побед, а неизменный чемпион Англии «МанСити» не оставил от «Борнмута» и мокрого места – 6:1.

В октябре того 2023 года всезнающие английские букмекеры принимали ставки на первую тренерскую отставку в АПЛ, и именно Ираола был претендентом номер один. Вот тогда-то и зашевелились приверженцы олдскульного Гарри О’Нила. Мол, променяли шило на мыло.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола и Жузеп Гвардиола

Однако у Фоули нервы не сдали, и самой прогнозированной отставки в сезоне не состоялось. Наверное, тот Фоули действительно что-то такое знает. Ну, и немудрено: это ведь тот самый Билл Фоули, который с «колес» организовал команду НХЛ «Вегас Голден Найтс», и уже через шесть лет после зарождения клуба был взят Кубок Стенли.

Выход в еврокубки для «Борнмута» Фоули «запланировал» на 2026 год. Это по его самым смелым подсчетам. Однако может такое случиться, что «вишни» под руководством недавнего испанского ноунейма, которого теперь хотят заполучить многие топ-клубы, могут пробиться на евроарену еще раньше: уже по итогам нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне подопечные Ираолы наконец-то поняли все то, чего от них хотел тренер. В «Борнмуте» сейчас настоящая химия между тренером и игроками. Уже нет и намека на то недопонимание, что было на старте минувшего сезона. В сезоне нынешним Забарный и компания положили на лопатки «Тоттенхэм», «Арсенал», «МанСити», «МанЮнайтед», «Ньюкасл», а главного возмутителя спокойствия нынешней АПЛ – «Ноттингем Форрест» - вообще разгромили 5:0.

И теперь уже вряд ли кто-то из болельщиков «красно-черной» команды вспомнит о временах Гарри О’Нила. Теперь у них другой кумир, поставивший команде интересный, интеллектуальный футбол. «Современный футбол», как просто высказался Гвардиола.

Посему вряд ли нужно удивляться, если уже в следующем сезоне этот баскский скромник, любящий английскую погоду, велогонки и творчество Мураками, окажется уже в другом клубе. Более именитом, который не поскупится выплатить «Борнмуту» за Ираолу неустойку в десять миллионов фунтов.