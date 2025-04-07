Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру

Мадридский «Реал» интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, известного специалиста считают кандидатом номер один на должность главного тренера королевского клуба.

Последним местом тренерской работы Юргена Клоппа был английский «Ливерпуль», во главе которого он провел 9 лет, выиграв, в частности, Лигу чемпионов 2018/19. Через несколько месяцев после ухода из «Ливерпуля» Юрген Клопп завершил тренерскую карьеру и стал новым глобальным руководителем футбольного направления в системе Ред Булл.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Лионелем Скалони.