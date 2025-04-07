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Испания
07 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:32
3296
2

Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру

Королевский клуб хочет видеть у руля Юргена Клоппа

07 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:32
3296
2
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, известного специалиста считают кандидатом номер один на должность главного тренера королевского клуба.

Последним местом тренерской работы Юргена Клоппа был английский «Ливерпуль», во главе которого он провел 9 лет, выиграв, в частности, Лигу чемпионов 2018/19. Через несколько месяцев после ухода из «Ливерпуля» Юрген Клопп завершил тренерскую карьеру и стал новым глобальным руководителем футбольного направления в системе Ред Булл.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Лионелем Скалони.

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Юрген Клопп Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Lulinnha
Пушича им надо. У него есть конспекты Слота. 
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GloryUkraine
Чому сенсаційний вибір? Більш ніш впевнений, що Клоппа хотіли би бачити тренером всі, без винятку, клуби. Тільки чи має він намір відновити тренерську діяльність?
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