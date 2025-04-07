Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
Италия
07 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:05
1244
2

РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»

Тренер посоветовал Артему начать заниматься греко-римской борьбой

07 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:05
1244
2
РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре Артема Довбика против «Ювентуса» (1:1) и дал ему совет, чем нужно ему заниматься.

«Довбик должен учесть, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой. Ему надо начать этим заниматься и добавлять в этом», – говорил Раньери.

В этом сезоне на клубном уровне Довбик провел 40 матчей, забил 16 голов и сделал четыре ассиста. Ранее главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничью в матче 31-го тура Серии А против туринского «Ювентуса» (1:1).

По теме:
Касается Довбика. Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери
«Это отличная идея». Раньери – о конкуренции Довбика и Шомуродова
«Много грязной работы». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Рома - Ювентус Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07 апреля 2025, 08:13 0
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок

Арнольд Хегай отстранен до 4 сентября 2025 года

Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Футбол | 07 апреля 2025, 13:59 4
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН

Известный тренер был недоволен действиями Егора Ярмолюка

Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07.04.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Футбол | 07.04.2025, 06:25
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие
Футбол | 07.04.2025, 19:06
Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие
Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Слабоваты ноги у него для его корпуса,борьа бы действительно помогла в плане устойчивости и цепкости.
Ответить
0
andre_lui
Та він вчора одного гравця Ювентуса так гарно кинув
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
06.04.2025, 14:53 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 6
Бокс
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55 1
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 16
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем