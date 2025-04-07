РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
Тренер посоветовал Артему начать заниматься греко-римской борьбой
Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре Артема Довбика против «Ювентуса» (1:1) и дал ему совет, чем нужно ему заниматься.
«Довбик должен учесть, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой. Ему надо начать этим заниматься и добавлять в этом», – говорил Раньери.
В этом сезоне на клубном уровне Довбик провел 40 матчей, забил 16 голов и сделал четыре ассиста. Ранее главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничью в матче 31-го тура Серии А против туринского «Ювентуса» (1:1).
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