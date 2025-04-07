Талиска написал новую историю в матчах Фенербахче против Трабзонспора

В очередном матче чемпионата Турции «Фенербахче» дома переиграл «Трабзонспор» со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал 31-летний бразильский полузащитник хозяев Талиска, который вышел на замену во втором тайме и сделал хет-трик.

Талиска стал лишь третьим игроком Фенербахче, который сделал хет-трик в матче против «Трабзонспора», а также первым, кто сделал это после выхода на замену.

Авторы хет-триков «Фенербахче» против «Трабзонспора»: