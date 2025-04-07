Турция07 апреля 2025, 10:21 |
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Талиска написал новую историю в матчах Фенербахче против Трабзонспора
Бразилец вышел на замену во втором тайме и сделал хет-трик
07 апреля 2025, 10:21 |
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В очередном матче чемпионата Турции «Фенербахче» дома переиграл «Трабзонспор» со счетом 4:1.
Главным героем встречи стал 31-летний бразильский полузащитник хозяев Талиска, который вышел на замену во втором тайме и сделал хет-трик.
Талиска стал лишь третьим игроком Фенербахче, который сделал хет-трик в матче против «Трабзонспора», а также первым, кто сделал это после выхода на замену.
Авторы хет-триков «Фенербахче» против «Трабзонспора»:
- Талиска (2025)
- Тунджай Шанли (2002)
- Сельчук Юла (1982)
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