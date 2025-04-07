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  4. Талиска написал новую историю в матчах Фенербахче против Трабзонспора
Турция
07 апреля 2025, 10:21 |
84
0

Талиска написал новую историю в матчах Фенербахче против Трабзонспора

Бразилец вышел на замену во втором тайме и сделал хет-трик

07 апреля 2025, 10:21 |
84
0
Талиска написал новую историю в матчах Фенербахче против Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерсон Талиска

В очередном матче чемпионата Турции «Фенербахче» дома переиграл «Трабзонспор» со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал 31-летний бразильский полузащитник хозяев Талиска, который вышел на замену во втором тайме и сделал хет-трик.

Талиска стал лишь третьим игроком Фенербахче, который сделал хет-трик в матче против «Трабзонспора», а также первым, кто сделал это после выхода на замену.

Авторы хет-триков «Фенербахче» против «Трабзонспора»:

  • Талиска (2025)
  • Тунджай Шанли (2002)
  • Сельчук Юла (1982)
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Андерсон Талиска Фенербахче Трабзонспор чемпионат Турции по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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