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  4. Олег ШАНДРУК: «Мы не использовали свои моменты, Шахтер воспользовался этим»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 10:06 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:42
94
0

Олег ШАНДРУК: «Мы не использовали свои моменты, Шахтер воспользовался этим»

Тренер «Вереса» пообщался с журналистами

07 апреля 2025, 10:06 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:42
94
0
Олег ШАНДРУК: «Мы не использовали свои моменты, Шахтер воспользовался этим»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после матча против донецкого «Шахтера», где его команда разгромно уступила (0:3).

– Ожидали, что сегодня сможем противопоставить «Шахтеру» определенные аргументы, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. Понятно: когда не используешь случая – «Шахтер» как квалифицированная команда обязательно этим воспользуется, и мы за это поплатились. После первого пропущенного мяча пытались отыграться, из-за чего начали появляться свободные зоны. Как следствие – усталость, а проведенные замены, к сожалению, не усилили игру, и мы получили такой результат. Впрочем, подытоживая, могу сказать, что игра в целом была неплохой, и не хотелось бы, чтобы этот счет ввел команду в заблуждение.

– В третьем матче подряд «Верес» не может забить. Это связано с психологическим фактором?

– Наверное, хотя сложно действительно оценить. Наверное, нужно просто работать, я всегда смотрю на это через работу. Действительно, вы правильно подметили: «Ингулец», «Полесье» и… можно собрать, наверное, шесть-семь созданных голевых моментов из последних матчей, где должны были забивать. Но, к сожалению, нет голов. Работаем дальше, но радует то, что эти возможности как минимум у нас есть.

– В первом тайме ваша команда выглядела очень неплохо, однако во втором показалось, что вы сдали, или «Шахтер» добавил. Вопрос состоит в том, насколько сильно повлиял энергозатратный 120-минутный поединок с «Полесьем». Возможно, именно поэтому команде не хватило сил?

– Первый тайм действительно был качественным, и, по моему мнению, по количеству моментов мы были впереди. Не столько за голевыми – нужно смотреть, анализировать, могли ли мы больше выжимать из созданных полумоментов. Во втором тайме «Шахтер» агрессивно начал, минут семь-десять, но со временем мы выровняли игру, выбегали в атаки. Первый гол, конечно, повлиял, мы начали больше прессинговать, играть по высокой линии обороны, и в конце поплатились. Этим моментом я не доволен. Но в любом случае игру следует доводить до конца и не разваливаться, а мы немного все-таки развалились.

– Считаете ли арену «Левый берег» нефартовой, ведь здесь раньше уступили одноименному клубу и сегодня также потерпели поражение на этом стадионе?

– В текущем году – да. В прошлом – нет. В прошлом году на этом стадионе победили «Металлист 1925» и завоевали важные очки в заключительном туре, когда боролись за выживание.

– Насколько довольны текущим турнирным положением и какое место в таблице будете считать выполнением задания на сезон?

– Все, что выше переходных матчей – такова была задача. Впереди упорная борьба, и каждая команда, находящаяся в зоне вылета, выходит на каждую игру как на последнюю. Нам нужно набрать определенное количество очков, чтобы концовку сезона провести более спокойно. Но мы их еще не набрали. Текущее место хорошее и комфортное, однако задача еще не выполнена.

На нашем сайте доступен обзор матча «Шахтер» – «Верес», где подопечные Марино Пушича одержали тяжелую победу.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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