Третья ракетка мира прокомментировала свою победу в Чарльстоне

Третья ракетка мира Джессика Пегула дала интервью Tennis Channel после того, как завоевала трофей на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

«Я только что поняла, насколько сильно устала. Она (София Кенин) начала игру на высоком уровне, были пару геймов, в которых я не могла ни взять подачу, ни удержать свою. Было очень ветрено, играть было действительно тяжело. Стоило хоть на секунду потерять концентрацию или остановиться, перестать двигаться ногами – и все моментально менялось. И для нас обеих условия были одинаковыми.

Во втором сете я просто хотела удержать подачу, хотела сказать себе: «Просто набери немного оборотов перед третьим». Потому что заходить в третий сет после провального второго – это всегда тяжело. Я знала, что смогу сделать брейк. Хотя, честно говоря, не думала, что возьму три ее подачи подряд, но, к счастью, получилось показать хороший теннис.

Я думаю, что моя настойчивость принесла мне много побед на этой неделе. Особенно на грунте важны стойкость и характер, потому что подача здесь не так эффективна, не так много легких очков. И выигранные в борьбе несколько очков или сложного гейма могут переломить ход сета или всего матча. Мне это удавалось несколько раз на этой неделе.

Это не происходит каждую неделю, но когда ты можешь сделать это и забрать домой титул, я думаю, ты оглядываешься назад в те моменты. В матче очень важны переломные моменты. Я очень довольна, что смогла сделать на этой неделе, переломить матчи и сеты», – сказала Джесс, подытожив не только финальный поединок, но и весь турнир.