Циципас и Дрейпер. За кем необходимо следить на Мастерсе в Монте-Карло

В прошлом году Мастерс в Монте-Карло стал одним из самых медленных грунтовых турниров в европейской серии. По данным Tennis Abstract, показатель скорости покрытия составил 0.62, из чего следует, что теннисисты делают на 38% меньше эйсов, чем на среднем покрытии тура. Ниже по скорости был только турнир в Барселоне среди крупных чемпионатов на грунте в это время года.

Так как турнир проводится на уровне моря, сложно пробивать подачи так же мощно, как в Мадриде, где игры проходят на высоте. Кроме того, в Монте-Карло часто ветрено. Все это делает турнир настоящим испытанием на выносливость. Игрокам приходится разыгрывать длительные розыгрыши. Такие условия благоприятны для теннисистов, умеющих мыслить на корте тактически, разнообразно действовать и переигрывать соперников на физике.

Стефанос Циципас (ATP 8)

Если взглянуть на последние турниры в Монте-Карло, Циципас выиграл три из четырех последних титулов. Примечательно, что в 2024 году он в целом не демонстрировал выдающуюся форму, но именно в этом месте он играет великолепно. Повышенный отскок мяча позволяет ему лучше использовать свой бэкхенд, который на других покрытиях часто выглядит слабым. Но на грунте он живой и мощный. Также Циципас опасный подающий на любом покрытии и владеет отличным форхендом. А когда игра замедляется, он может успешно выходить к сетке и завершать розыгрыши в свою пользу. Учитывая его показатели побед и поражений в сезоне – 11:6, он действительно подходит к грунтовому отрезку в хорошем тонусе, что случается с ним не всегда. Так что он определенно один из фаворитов, несмотря на сложную сетку.

Джек Дрейпер (ATP 6)

В последний раз мы видели Дрейпера в проигранном матче против будущего чемпиона Мастерса в Майами Якуба Меншика, когда британец во многом проиграл за счет мощной подачи чеха. Но после победы в Индиан-Уэллсе ранний вылет в Майами был почти предсказуем. Сейчас Дрейпер намерен доказать, что и на грунте он опасен. Одна из причин его успеха – невероятный форхенд с сильным вращением, который гоняет соперников по корту и оттесняет их все дальше от задней линии. Именно высокий отскок мяча на грунте будет на руку британцу. Его плоский бэкхенд способен завершать розыгрыши и он отличный подающий. Возможно, Мадрид подойдет ему даже больше, благодаря высоте и леворукой подаче, но и здесь он вполне способен дойти до полуфинала, победив по пути Каспера Рууда. А там будет видно.