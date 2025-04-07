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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 13:03 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:19
1327
0

Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»

Бывший вратарь «Полесья» высказался о Владимире Тесле

07 апреля 2025, 13:03 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:19
1327
0
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
ФК Полесье. Денис Бойко

Бывший вратарь житомирского «Полесья» и ряда других украинских команд Денис Бойко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бывшем спортивном директоре «стаи» Владимире Тесли.

– У меня был хороший этап карьеры в Житомире. Возвращаясь к благодарности специалистам, с которыми работал, отмечу тренера вратарей «Полесья» Михаила Федунова, который помог вернуться в игру после разрыва крестообразной связки. Он нашел правильный подход, чтобы я смог восстановиться и в 35-36-летнем возрасте постоянно играть. В «Полесье» все шло хорошо до того момента, пока не начали включаться люди, которые не очень компетентны в футболе. Они начали вбрасывать президенту в голову информацию, которая не соответствует действительности. Эти люди начали крутить свое кино. Видите, к чему это привело? Артем Шабанов сейчас лидер «Александрии», а «Полесью» он оказался не нужным из-за того, что на него клеветали. Артем мне сам это рассказывал. Зная его как самого позитивного человека, который никогда не будет варить в коллективе каши, я бы никогда не поверил в такие глупости. Но, видно, люди, которые работали тогда в «Полесье», преследовали какие-то свои цели. Финансовые или еще какие-то, не знаю.

– Работали? Уже не работают?

– Уже не работают. В конце концов, можно говорить прямо. Это – Владимир Тесля (бывший спортивный директор «Полесья» – авт.). У него было немало конфликтов и внутри команды, и с футболистами. Не зря президент клуба лично его уволил. Когда Тесля начал лезть в коллектив, все начало разрушаться. Насколько мне известно, Юрия Калитвинцева тоже убрали по инициативе Тесли. Спровоцированные этой личностью распри привели к спаду в результатах. К счастью, президент клуба Буткевич разобрался, что к чему. Посмотрим, как «Полесье» будет играть теперь, но, как по мне, клуб движется в правильном направлении.

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Денис Бойко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Владимир Тесля отставка Артем Шабанов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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