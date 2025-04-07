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  4. «Было единственное условие». Бойко рассказал об отношениях с Коломойским
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 11:53 |
438
0

«Было единственное условие». Бойко рассказал об отношениях с Коломойским

Бывший вратарь «Днепра» потребовал выплатить ему задолженность по зарплате

07 апреля 2025, 11:53 |
438
0
«Было единственное условие». Бойко рассказал об отношениях с Коломойским
ФК Днепр. Денис Бойко

Бывший вратарь «Днепра» и ряда других украинских команд Денис Бойко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал об отношениях с Игорем Коломойским, который на то время был владельцем днепровского клуба.

– После финала была вечеринка и слова президента клуба Коломойского о том, что «Днепра» не должно было в этом матче быть, которые точно сильно задели Маркевича. А вас?

– Конечно, и очень сильно. Мы услышали, что-то вроде, как вы сюда вообще дошли. Не знаю, сарказм это был, такой специфический юмор или действительно серьезные слова, но мы услышали то, что услышали. Думаю, футболистам, которым весь год не платят заработной платы и которые доходят до финала еврокубка, можно было бы просто сказать «спасибо». Этого было бы достаточно. Однако это жизнь, это спорт, это, может, даже политика.

– Вот собственно, что Коломойский тогда увлекся политикой и футбол, кажется, воспринимал, как нечто второстепенное.

– Не хочу углубляться в его политические и бизнес дела. Коломойский много лет очень сильно финансировал «Днепр» и это факт. А какие причины побудили его поступить так, как он поступил, то уже вопрос не к нам. Мы были наемными работниками, которые добросовестно выполнили свою работу.

– Коломойский вам что-то задолжал?

– Мне лично – нет. Когда у меня был трансфер в «Бешикташ», «Днепр» все контрактные обязательства передо мной закрыл. У меня был трансфер размером в 3,5 млн евро. Имел с руководством клуба разговор. Сказал, чтобы вернули честно заработанное. Мне даже были не нужны бонусы, которые накопились в течение того года, когда нам перестали платить. Это было мое единственное условие и зарплату мне вернули в полном объеме. Вместе с тем, я понимал, что нахожусь в такой форме и на таком уровне, что даже если меня не отпустят и придется еще год отработать по контракту, потом спокойно перейду куда-то свободным агентом. Но, к счастью, долгих споров на эту тему не было.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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