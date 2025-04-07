Команда Де Дзерби снова победила своего любимого соперника

В рамках 28 тура чемпионата Франции «Марсель» дома переиграл «Тулузу» со счетом 3:2.

Беспроигрышная серия Марселя против «Тулузы» в Лиге 1 составляет уже 22 игры (14 побед, 8 ничьих).

Эта серия является для марсельцев рекордной в истории клуба против конкретного соперника в элите.

Данная победа позволила «Марселю» подняться на второе место в таблице чемпионата Франции.