Команда Де Дзерби снова победила своего любимого соперника
«Тулуза» снова проиграла «Марселю» в чемпионате Франции
В рамках 28 тура чемпионата Франции «Марсель» дома переиграл «Тулузу» со счетом 3:2.
Беспроигрышная серия Марселя против «Тулузы» в Лиге 1 составляет уже 22 игры (14 побед, 8 ничьих).
Эта серия является для марсельцев рекордной в истории клуба против конкретного соперника в элите.
Данная победа позволила «Марселю» подняться на второе место в таблице чемпионата Франции.
22 - Marseille n’a perdu aucun de ses 22 derniers matches contre Toulouse en Ligue 1 (14 victoires, 8 nuls), sa plus longue série d’invincibilité contre un même adversaire dans l’élite. Coutume. #OMTFC pic.twitter.com/HDaw6HhOfP— OptaJean (@OptaJean) April 6, 2025
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