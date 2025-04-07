Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда Де Дзерби снова победила своего любимого соперника
Франция
07 апреля 2025, 09:35 |
276
0

Команда Де Дзерби снова победила своего любимого соперника

«Тулуза» снова проиграла «Марселю» в чемпионате Франции

07 апреля 2025, 09:35 |
276
0
Команда Де Дзерби снова победила своего любимого соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель

В рамках 28 тура чемпионата Франции «Марсель» дома переиграл «Тулузу» со счетом 3:2.

Беспроигрышная серия Марселя против «Тулузы» в Лиге 1 составляет уже 22 игры (14 побед, 8 ничьих).

Эта серия является для марсельцев рекордной в истории клуба против конкретного соперника в элите.

Данная победа позволила «Марселю» подняться на второе место в таблице чемпионата Франции.

По теме:
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Милан? Я решительно говорю, что это неправда»
Де Дзерби дирижировал. Марсель в игре с 5 голами одержал победу над Тулузой
«Самая скучная победа всех времен». Реакция болельщиков на чемпионство ПСЖ
Марсель Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06 апреля 2025, 15:47 6
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе

Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Футбол | 07 апреля 2025, 07:23 1
Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту

Украинский голкипер орлов получил твердые 7.0 баллов

Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 07.04.2025, 07:47
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
НЕВИЛЛ: «Я разочарован. В манчестерском дерби должен быть кровь и мужество»
Футбол | 07.04.2025, 09:46
НЕВИЛЛ: «Я разочарован. В манчестерском дерби должен быть кровь и мужество»
НЕВИЛЛ: «Я разочарован. В манчестерском дерби должен быть кровь и мужество»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 27
Хоккей
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем