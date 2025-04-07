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  4. Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 10:07 |
767
1

Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»

Бывший вратарь «Днепра» прокомментировал чемпионскую гонку в сезоне 2013/14

07 апреля 2025, 10:07 |
767
1
Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»
ФК Днепр. Денис Бойко

Бывший вратарь «Днепра» и ряда других украинских команд Денис Бойко в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал чемпионскую гонку в УПЛ сезона 2013/14:

«Должен ли был «Днепр» под руководством Хуанде Рамоса становиться чемпионом? Бесспорно. В чемпионате-2013/14 мы шли на первом месте не только по результату, но и по уровню игры. Мы тогда действительно были чемпионской командой. Все началось за пять туров до финиша в Одессе, когда мы забили «Черноморцу» чистый мяч, но рефери в отсутствие VAR вернул момент с вбрасыванием аута и взятие ворот отменил.

Мы уступили 0:1, а в следующих матчах эта история продолжилась. Сейчас могу никого не бояться и говорить откровенно: нас тогда убили судьи. За несколько недель у нас фактически отобрали все очковое преимущество над «Шахтером». В то время «Днепр» был единственной командой, которая не работала с судьями. Коломойский дал четко понять, что в случае, если узнает, что кто-то из руководства, персонала, тренеров или игроков будет замечен в попытках сотрудничать с судьями, отречется от команды и у нас тогда будут большие проблемы. Поэтому в течение этого сезона мы были единственной командой, которая не заносила судьям. Все остальные заносили и это не секрет. Этот фактор очевидно и стал решающим».

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Денис Бойко Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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easterly
Цікаво: як ржаві ботики це пережують?)
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