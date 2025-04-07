Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»

Бывший вратарь «Днепра» и ряда других украинских команд Денис Бойко в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал чемпионскую гонку в УПЛ сезона 2013/14:

«Должен ли был «Днепр» под руководством Хуанде Рамоса становиться чемпионом? Бесспорно. В чемпионате-2013/14 мы шли на первом месте не только по результату, но и по уровню игры. Мы тогда действительно были чемпионской командой. Все началось за пять туров до финиша в Одессе, когда мы забили «Черноморцу» чистый мяч, но рефери в отсутствие VAR вернул момент с вбрасыванием аута и взятие ворот отменил.

Мы уступили 0:1, а в следующих матчах эта история продолжилась. Сейчас могу никого не бояться и говорить откровенно: нас тогда убили судьи. За несколько недель у нас фактически отобрали все очковое преимущество над «Шахтером». В то время «Днепр» был единственной командой, которая не работала с судьями. Коломойский дал четко понять, что в случае, если узнает, что кто-то из руководства, персонала, тренеров или игроков будет замечен в попытках сотрудничать с судьями, отречется от команды и у нас тогда будут большие проблемы. Поэтому в течение этого сезона мы были единственной командой, которая не заносила судьям. Все остальные заносили и это не секрет. Этот фактор очевидно и стал решающим».