Рома продлила свою беспроигрышную серию в матче против Ювентуса
Подопечные Клаудио Раньери продолжают борьбу за место в Лиге Чемпионов
В рамках 31 тура Серии А «Рома» на Стадио Олимпико сыграла вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1.
Этот результат позволил римлянам продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая уже составляет 15 матчей (11 побед, 4 ничьи).
Данная серия является самой длинной для команды Клаудио Раньери с 2016 года. Тогда, в сезоне 2015/16, «Рома» под руководством Лучано Спаллетти не проиграла 17 матчей подряд.
Данная ничья позволила «Роме» продолжить борьбу за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.
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