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  4. Рома продлила свою беспроигрышную серию в матче против Ювентуса
Италия
07 апреля 2025, 09:26 |
311
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Рома продлила свою беспроигрышную серию в матче против Ювентуса

Подопечные Клаудио Раньери продолжают борьбу за место в Лиге Чемпионов

07 апреля 2025, 09:26 |
311
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Рома продлила свою беспроигрышную серию в матче против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В рамках 31 тура Серии А «Рома» на Стадио Олимпико сыграла вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1.

Этот результат позволил римлянам продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая уже составляет 15 матчей (11 побед, 4 ничьи).

Данная серия является самой длинной для команды Клаудио Раньери с 2016 года. Тогда, в сезоне 2015/16, «Рома» под руководством Лучано Спаллетти не проиграла 17 матчей подряд.

Данная ничья позволила «Роме» продолжить борьбу за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Рома - Ювентус статистика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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