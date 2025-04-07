Рома продлила свою беспроигрышную серию в матче против Ювентуса

В рамках 31 тура Серии А «Рома» на Стадио Олимпико сыграла вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1.

Этот результат позволил римлянам продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая уже составляет 15 матчей (11 побед, 4 ничьи).

Данная серия является самой длинной для команды Клаудио Раньери с 2016 года. Тогда, в сезоне 2015/16, «Рома» под руководством Лучано Спаллетти не проиграла 17 матчей подряд.

Данная ничья позволила «Роме» продолжить борьбу за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.