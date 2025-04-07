Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль получит 10-й номер в следующем сезоне, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, ранее клуб не хотел давать 17-летнему футболисту легендарную «десятку», чтобы не оказывать на него давление и избежать повторения истории с Ансу Фати, который, кстати, по сей день владеет культовым номером.

Под 10-м номером в «Барселоне» ранее играли такие иконы футбола как Лионель Месси, Роналдиньо и многие другие.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ламина Ямаля за рекордную сумму готов приобрести «ПСЖ».