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  4. Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды
Испания
07 апреля 2025, 14:34 |
664
1

Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды

Юной звезде доверят легендарный 10-й номер в «Барселоне»

07 апреля 2025, 14:34 |
664
1
Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль получит 10-й номер в следующем сезоне, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, ранее клуб не хотел давать 17-летнему футболисту легендарную «десятку», чтобы не оказывать на него давление и избежать повторения истории с Ансу Фати, который, кстати, по сей день владеет культовым номером.

Под 10-м номером в «Барселоне» ранее играли такие иконы футбола как Лионель Месси, Роналдиньо и многие другие.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ламина Ямаля за рекордную сумму готов приобрести «ПСЖ».

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Лионель Месси Ансу Фати Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу игровой номер
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Saar
Лайно , а не гравець. В Барсі забивають Рафінья  і Левандовські.
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