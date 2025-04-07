Барселона рискует потерять Ямаля. Его хочет украсть топ-клуб
Испанцем интересуется «ПСЖ»
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, парижане хотят воспользоваться неопределенностью относительно продления контракта 17-летнего футболиста с «сине-гранатовыми». Шейхи готовы заплатить за игрока рекордную сумму, то есть более 222 миллионов евро, которые в свое время были потрачены на Неймара.
В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
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