Барселона рискует потерять Ямаля. Его хочет украсть топ-клуб

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, парижане хотят воспользоваться неопределенностью относительно продления контракта 17-летнего футболиста с «сине-гранатовыми». Шейхи готовы заплатить за игрока рекордную сумму, то есть более 222 миллионов евро, которые в свое время были потрачены на Неймара.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.