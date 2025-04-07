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Испания
07 апреля 2025, 10:25 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:26
530
1

Барселона рискует потерять Ямаля. Его хочет украсть топ-клуб

Испанцем интересуется «ПСЖ»

07 апреля 2025, 10:25 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:26
530
1
Барселона рискует потерять Ямаля. Его хочет украсть топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, парижане хотят воспользоваться неопределенностью относительно продления контракта 17-летнего футболиста с «сине-гранатовыми». Шейхи готовы заплатить за игрока рекордную сумму, то есть более 222 миллионов евро, которые в свое время были потрачены на Неймара.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Burevestnik
       Барсі потрібно закрити питання щодо фінансової стабільності. В команді є більш важливі гравці, які не зможуть грати із-за фінансової невизначеності.
        Ямаль був би втратою, але його продаж для Барси не катастрофа.
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