«Арбитрам трудно понять». Раньери рассказал о своих отношениях с Довбиком
Главный тренер «Ромы» утверждает, что украинец знает, что делать
Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского нападающего «волков» Артема Довбика в матче 31-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:1):
«С Довбиком у меня отличные отношения. Он знает, что должен придерживать мяч в определенных ситуациях, чтобы помочь команде двигаться вперед. Это борьба между последним защитником и нападающим, даже арбитрам трудно понять, кто первый сфолил, кто первым положил руки. Судьям очень тяжело, но он должен знать, что будет борьба».
В 40 матчах сезона 2024/25 Артем Довбик отметился 16 забитыми мячами и 4 голевыми передачами на клубном уровне.
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