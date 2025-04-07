«Арбитрам трудно понять». Раньери рассказал о своих отношениях с Довбиком

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского нападающего «волков» Артема Довбика в матче 31-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:1):

«С Довбиком у меня отличные отношения. Он знает, что должен придерживать мяч в определенных ситуациях, чтобы помочь команде двигаться вперед. Это борьба между последним защитником и нападающим, даже арбитрам трудно понять, кто первый сфолил, кто первым положил руки. Судьям очень тяжело, но он должен знать, что будет борьба».

В 40 матчах сезона 2024/25 Артем Довбик отметился 16 забитыми мячами и 4 голевыми передачами на клубном уровне.