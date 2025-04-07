Аякс выигрывает лигу? Таблица чемпионата Нидерландов после 28-го тура

С 4 по 6 апреля в чемпионате Нидерландов по футболу прошел 28-й тур.

В главном матче тура состоялось противостояние клубов АЗ Алкмар – «Фейеноорд». Поединок выдался напряженным, однако минимальную победу оформили гости - 0:1.

ПСВ в гостевом поединке уверенно переиграл «Гронинген» – 3:1. Коллектив продолжает свою борьбу за золотые медали лиги.

В свою очередь лидер первенства «Аякс» провел заключительный матч в рамках тура. Команда из Амстердама встретилась дома с клубом НАК Бреда. Фавориты на чемпионство уверенно переиграли соперника со счетом 3:1 и закрепились на первой позиции.

Чемпионат Нидерландов. 28-й тур, 4-6 апреля

04.04. 21:00. «Херенвен» – «Виллем II» – 3:1

05.04. 17:30. АЗ Алкмар – «Фейеноорд» – 0:1

05.04. 19:45. «Твенте» – «Фортуна» Ситтард – 1:1

05.04. 21:00. «Гронинген» – ПСВ – 1:3

05.04. 22:00. «Алмере Сити» – «Зволле» – 2:2

06.04. 13:15. «Валвейк» – «Хераклес» – 0:0

06.04. 15:30. «Спарта» Роттердам – НЕК Неймеген – 2:0

06.04. 15:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Утрехт» – 2:2

06.04. 17:45. «Аякс» – НАК Бреда – 3:1

Турнирная таблица