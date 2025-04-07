Аякс выигрывает лигу? Таблица чемпионата Нидерландов после 28-го тура
Клуб из Амстердама держит дистанцию от ПСВ
С 4 по 6 апреля в чемпионате Нидерландов по футболу прошел 28-й тур.
В главном матче тура состоялось противостояние клубов АЗ Алкмар – «Фейеноорд». Поединок выдался напряженным, однако минимальную победу оформили гости - 0:1.
ПСВ в гостевом поединке уверенно переиграл «Гронинген» – 3:1. Коллектив продолжает свою борьбу за золотые медали лиги.
В свою очередь лидер первенства «Аякс» провел заключительный матч в рамках тура. Команда из Амстердама встретилась дома с клубом НАК Бреда. Фавориты на чемпионство уверенно переиграли соперника со счетом 3:1 и закрепились на первой позиции.
Чемпионат Нидерландов. 28-й тур, 4-6 апреля
- 04.04. 21:00. «Херенвен» – «Виллем II» – 3:1
- 05.04. 17:30. АЗ Алкмар – «Фейеноорд» – 0:1
- 05.04. 19:45. «Твенте» – «Фортуна» Ситтард – 1:1
- 05.04. 21:00. «Гронинген» – ПСВ – 1:3
- 05.04. 22:00. «Алмере Сити» – «Зволле» – 2:2
- 06.04. 13:15. «Валвейк» – «Хераклес» – 0:0
- 06.04. 15:30. «Спарта» Роттердам – НЕК Неймеген – 2:0
- 06.04. 15:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Утрехт» – 2:2
- 06.04. 17:45. «Аякс» – НАК Бреда – 3:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|28
|22
|4
|2
|60 - 21
|70
|2
|ПСВ Эйндховен
|28
|19
|4
|5
|81 - 33
|61
|3
|Фейеноорд
|28
|16
|8
|4
|62 - 32
|56
|4
|Утрехт
|28
|15
|8
|5
|50 - 41
|53
|5
|Твенте
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|6
|АЗ Алкмаар
|28
|13
|7
|8
|47 - 32
|46
|7
|Гоу Эхед Иглс
|28
|13
|6
|9
|51 - 45
|45
|8
|Херенвен
|28
|9
|7
|12
|35 - 49
|34
|9
|Фортуна Ситтард
|28
|9
|6
|13
|33 - 47
|33
|10
|Хераклес
|28
|7
|11
|10
|35 - 48
|32
|11
|Гронинген
|28
|8
|8
|12
|27 - 41
|32
|12
|Спарта Роттердам
|28
|7
|10
|11
|30 - 35
|31
|13
|НЕК Неймеген
|28
|8
|6
|14
|40 - 42
|30
|14
|Зволле
|28
|7
|9
|12
|34 - 43
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|8
|6
|14
|30 - 48
|30
|16
|Виллем-II
|28
|6
|6
|16
|29 - 47
|24
|17
|РКК Валвейк
|28
|4
|7
|17
|34 - 56
|19
|18
|Алмере Сити
|28
|4
|7
|17
|20 - 52
|19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа
Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились