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Чемпионат Нидерландов
Спарта Роттердам
06.04.2025 15:30 – FT 2 : 0
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Нидерланды
07 апреля 2025, 08:47 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:49
135
0

Аякс выигрывает лигу? Таблица чемпионата Нидерландов после 28-го тура

Клуб из Амстердама держит дистанцию ​​от ПСВ

07 апреля 2025, 08:47 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:49
135
0
Аякс выигрывает лигу? Таблица чемпионата Нидерландов после 28-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 4 по 6 апреля в чемпионате Нидерландов по футболу прошел 28-й тур.

В главном матче тура состоялось противостояние клубов АЗ Алкмар – «Фейеноорд». Поединок выдался напряженным, однако минимальную победу оформили гости - 0:1.

ПСВ в гостевом поединке уверенно переиграл «Гронинген» – 3:1. Коллектив продолжает свою борьбу за золотые медали лиги.

В свою очередь лидер первенства «Аякс» провел заключительный матч в рамках тура. Команда из Амстердама встретилась дома с клубом НАК Бреда. Фавориты на чемпионство уверенно переиграли соперника со счетом 3:1 и закрепились на первой позиции.

Чемпионат Нидерландов. 28-й тур, 4-6 апреля

  • 04.04. 21:00. «Херенвен» – «Виллем II» – 3:1
  • 05.04. 17:30. АЗ Алкмар – «Фейеноорд» – 0:1
  • 05.04. 19:45. «Твенте» – «Фортуна» Ситтард – 1:1
  • 05.04. 21:00. «Гронинген» – ПСВ – 1:3
  • 05.04. 22:00. «Алмере Сити» – «Зволле» – 2:2
  • 06.04. 13:15. «Валвейк» – «Хераклес» – 0:0
  • 06.04. 15:30. «Спарта» Роттердам – НЕК Неймеген – 2:0
  • 06.04. 15:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Утрехт» – 2:2
  • 06.04. 17:45. «Аякс» – НАК Бреда – 3:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 28 22 4 2 60 - 21 70
2 ПСВ Эйндховен 28 19 4 5 81 - 33 61
3 Фейеноорд 28 16 8 4 62 - 32 56
4 Утрехт 28 15 8 5 50 - 41 53
5 Твенте 28 13 8 7 54 - 40 47
6 АЗ Алкмаар 28 13 7 8 47 - 32 46
7 Гоу Эхед Иглс 28 13 6 9 51 - 45 45
8 Херенвен 28 9 7 12 35 - 49 34
9 Фортуна Ситтард 28 9 6 13 33 - 47 33
10 Хераклес 28 7 11 10 35 - 48 32
11 Гронинген 28 8 8 12 27 - 41 32
12 Спарта Роттердам 28 7 10 11 30 - 35 31
13 НЕК Неймеген 28 8 6 14 40 - 42 30
14 Зволле 28 7 9 12 34 - 43 30
15 НАК Бреда 28 8 6 14 30 - 48 30
16 Виллем-II 28 6 6 16 29 - 47 24
17 РКК Валвейк 28 4 7 17 34 - 56 19
18 Алмере Сити 28 4 7 17 20 - 52 19
Полная таблица

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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