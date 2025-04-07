Три сейва. Стала известна оценка Бущана за победный матч против Аль-Вахда

6 апреля в чемпионате Саудовской Аравии были проведены матчи 26-го тура.

В одном из поединков «Аль-Шабаб» в гостях одолел коллектив «Аль-Вахда» со счетом 3:1. В стартовом составе гостей все 90 минут отыграл украинский вратарь Георгий Бущан.

После финального свистка статистическое приложение SofaScore опубликовало оценки футболистов за матч. Самый высокий балл среди участников встречи получил полузащитник «Аль-Шабаб» Кристиан Гуанка, запомнившийся фанатам двумя ассистами. В результате 32-летний спортсмен получил 8,8 балла от сайта.

Украинского вратаря портал оценил достаточно высоко, если смотреть на баллы партнеров. За свое выступление Бущан получил 7.3 очка.

Оценка матча «Аль-Вахда» – «Аль-Шабаб» от SofaScore