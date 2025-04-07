Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три сейва. Стала известна оценка Бущана за победный матч против Аль-Вахда
Саудовская Аравия
07 апреля 2025, 15:44 | Обновлено 07 апреля 2025, 15:45
795
2

Три сейва. Стала известна оценка Бущана за победный матч против Аль-Вахда

Игроком матча признан партнер Георгия

07 апреля 2025, 15:44 | Обновлено 07 апреля 2025, 15:45
795
2
Три сейва. Стала известна оценка Бущана за победный матч против Аль-Вахда
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

6 апреля в чемпионате Саудовской Аравии были проведены матчи 26-го тура.

В одном из поединков «Аль-Шабаб» в гостях одолел коллектив «Аль-Вахда» со счетом 3:1. В стартовом составе гостей все 90 минут отыграл украинский вратарь Георгий Бущан.

После финального свистка статистическое приложение SofaScore опубликовало оценки футболистов за матч. Самый высокий балл среди участников встречи получил полузащитник «Аль-Шабаб» Кристиан Гуанка, запомнившийся фанатам двумя ассистами. В результате 32-летний спортсмен получил 8,8 балла от сайта.

Украинского вратаря портал оценил достаточно высоко, если смотреть на баллы партнеров. За свое выступление Бущан получил 7.3 очка.

Оценка матча «Аль-Вахда» – «Аль-Шабаб» от SofaScore

По теме:
Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
Сколько получил Зубков? Озвучена оценка украинца за матч против Фенербахче
Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Вахда Мекка оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Футбол | 07 апреля 2025, 10:54 12
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»

Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко

Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07 апреля 2025, 08:50 9
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией

Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина

Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 07.04.2025, 15:19
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Теннис | 06.04.2025, 22:34
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 07.04.2025, 07:47
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Night Watch
А
Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту  никто не  читал?
Ответить
+2
Fitness.sports
Молодец, вторая высшая оценка!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
05.04.2025, 23:03
Бокс
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 2
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 21
Бокс
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 7
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем