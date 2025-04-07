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07 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:05
1150
0

ФОТО. Забарный встретился с украинским легионером в Шотландии

Илья и Николай Кухаревич пересекнулись в Эдинбурге

07 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:05
1150
0
ФОТО. Забарный встретился с украинским легионером в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный после 31-го тура Английской Премьер-лиги отправился в Шотландию.

В резиденции шотландского правительства, Эдинбурге, защитник встретился с земляком Николаем Кухаревичем, выступающим за «Хиберниан».

Оба футболиста решили сделать общую фотографию.

«Рад был видеть», – написал Забарный.

ФОТО. Забарный встретился с украинским легионером в Шотландии

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Николай Кухаревич Илья Забарный Хиберниан (Шотландия) Борнмут чемпионат Шотландии по футболу чемпионат Англии по футболу фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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