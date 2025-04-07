Другие новости07 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:05
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ФОТО. Забарный встретился с украинским легионером в Шотландии
Илья и Николай Кухаревич пересекнулись в Эдинбурге
07 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:05
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Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный после 31-го тура Английской Премьер-лиги отправился в Шотландию.
В резиденции шотландского правительства, Эдинбурге, защитник встретился с земляком Николаем Кухаревичем, выступающим за «Хиберниан».
Оба футболиста решили сделать общую фотографию.
«Рад был видеть», – написал Забарный.
ФОТО. Забарный встретился с украинским легионером в Шотландии
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