Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный после 31-го тура Английской Премьер-лиги отправился в Шотландию.

В резиденции шотландского правительства, Эдинбурге, защитник встретился с земляком Николаем Кухаревичем, выступающим за «Хиберниан».

Оба футболиста решили сделать общую фотографию.

«Рад был видеть», – написал Забарный.

ФОТО. Забарный встретился с украинским легионером в Шотландии