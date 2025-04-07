Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.04.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 07:15 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:16
20
0

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

07 апреля 2025, 07:15 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:16
20
0
Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

В пятницу, 7 апреля, в 15:30 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Колос – Рух
Дивитися трансляцію
Трансляція матчу В ефірі

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Полесье – Карпаты. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Буковина заинтересована в услугах главного тренера Руха
ПОПОВ: На поле все смелые, а если встречаемся где-нибудь в другом месте...
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Футбол | 07 апреля 2025, 07:23 0
Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту

Украинский голкипер орлов получил твердые 7.0 баллов

ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет
Футбол | 07 апреля 2025, 02:11 2
ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет
ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет

Новая дорогая покупка Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Футбол | 06.04.2025, 09:34
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
06.04.2025, 23:44 1
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 2
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем