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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 11:40 |
24
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Рух

7 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

07 апреля 2025, 11:40 |
24
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Рух
УПЛ

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» занимает двенадцатое место в турнирной таблице, в активе клуба – 21 балл. «Рух» набрал 26 очков и находится на девятой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Рух
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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