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  4. Разрыв кишечника. Экс-кипер Барселоны получил в столкновении ужасную травму
Испания
07 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:43
153
0

Разрыв кишечника. Экс-кипер Барселоны получил в столкновении ужасную травму

Яспер Силлессен серьезно травмирован в матче Лас-Пальмаса против Сельты

07 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:43
153
0
Разрыв кишечника. Экс-кипер Барселоны получил в столкновении ужасную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Яспер Силлессен и Борха Иглесиас

Экс-голкипер Аякса, Барселоны и Валенсии Яспер Силлессен, который ныне выступает за Лас-Пальмас, получил ужасную травму в столкновении с соперником Борхой Иглесиасом в матче Ла Лиги против Сельты (1:1), который состоялся 31 марта.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме 35-летнего Силлессена:

«Разрывом кишечника закончилось жесткое столкновение Яспера Силлессена. Довольно редкую и опасную травму получил голландский голкипер после столкновения с Иглесиасом. Сильный удар в живот от нападающего привёл к перфорации (разрыву) тонкой кишки. Игрока срочно госпитализировали прямо с поля и прооперировали в тот же вечер.

Пока непонятно, произошла ли перфорация самой кишки или брыжейки. Также неизвестно, стало ли это следствием удара и резкого давления в этой области, или, возможно, сопутствующим последствием сломанного ребра. Так или иначе, с игроком уже все в порядке, его прооперировали, и его здоровью ничего не угрожает.

Эта история в очередной раз показывает, насколько опасными могут быть такие столкновения и почему нападающим советуют перепрыгивать через вратаря, когда они уже очевидно не успевают к мячу».

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Яспер Силлессен Барселона Лас-Пальмас Сельта травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Борха Иглесиас Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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