Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка

Бывшая первая ракетка мира и победительница Australian Open 2018 Каролин Возняцки объявила, что ждет третьего ребенка.

«Официально переходим на зонную защиту! Наша семья с нетерпением ждет появления третьего малыша!», – написала 34-летняя Каролин в своем Instagram.

Муж Возняцки – американский экс-баскетболист Дэвид Ли. У Каролин и Дэвида уже есть два ребенка: дочь Оливия (3 года) и сын Джеймс (2 года).

После рождения Джеймса Возняцки вернулась в Тура в августе 2023 года. В 2024 она добралась до четвертьфинала на кортах Индиан-Уэллс, а на US Open в 2023 и 2024 доходила до четвертого раунда.

Свой последний матч Возняцки провела в сентябре 2024, когда проиграла Беатрис Хаддад Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США.