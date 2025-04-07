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07 апреля 2025, 08:29 |
807
0

Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка

Каролин Возняцки поделилась радостной новостью

07 апреля 2025, 08:29 |
807
0
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира и победительница Australian Open 2018 Каролин Возняцки объявила, что ждет третьего ребенка.

«Официально переходим на зонную защиту! Наша семья с нетерпением ждет появления третьего малыша!», – написала 34-летняя Каролин в своем Instagram.

Муж Возняцки – американский экс-баскетболист Дэвид Ли. У Каролин и Дэвида уже есть два ребенка: дочь Оливия (3 года) и сын Джеймс (2 года).

После рождения Джеймса Возняцки вернулась в Тура в августе 2023 года. В 2024 она добралась до четвертьфинала на кортах Индиан-Уэллс, а на US Open в 2023 и 2024 доходила до четвертого раунда.

Свой последний матч Возняцки провела в сентябре 2024, когда проиграла Беатрис Хаддад Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

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Каролин Возняцки lifestyle беременность дети
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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