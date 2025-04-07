ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет

Криштиану Роналду и Джоржина Родригес приобрели новый частный самолет Bombardier Global Express, который может развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность полета до 9000 км.

Самолет вмещает до 17 человек и имеет три зала для отдыха, частную спальню, ванную комнату с душем и кухню.

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На некоторых фото на Instagram видно кожаные сиденья с золотыми элементами.

Это не первый самолет Роналду – он ранее имел Gulfstream G200, но продал его из-за высокой стоимости обслуживания.

Пара уже использовала новый самолет для путешествий, в частности в Лапландию на Рождество и на Неделю моды в Париже.