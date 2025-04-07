ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Антонела Роккуццо сделала из Виктории Бекхэм №2 на вечеринке
Дэвид Бекхэм приближается к 50-летию и начал празднование в Майами, устроив роскошную вечеринку.
Гостями стали ярчайшие звезды, и все следовали дресс-коду «оденься, чтобы впечатлить».
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Семья Бекхэмов, особенно женщины, были в платьях от Виктории: Харпер — в коричневом, сама Виктория — в белом, а девушки Круза и Ромео — в голубом и зелёном. Дэвид и его сыновья были в смокингах.
Но особое внимание привлекла жена Лионеля Месси, Антонела Роккуццо, которая выбрала облегающее зелёное платье из коллекции Виктории, выглядящее невероятно красиво.
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