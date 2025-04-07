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07 апреля 2025, 01:12 |
205
0

ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма

Антонела Роккуццо сделала из Виктории Бекхэм №2 на вечеринке

07 апреля 2025, 01:12 |
205
0
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Дэвид Бекхэм приближается к 50-летию и начал празднование в Майами, устроив роскошную вечеринку.

Гостями стали ярчайшие звезды, и все следовали дресс-коду «оденься, чтобы впечатлить».

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Семья Бекхэмов, особенно женщины, были в платьях от Виктории: Харпер — в коричневом, сама Виктория — в белом, а девушки Круза и Ромео — в голубом и зелёном. Дэвид и его сыновья были в смокингах.

Но особое внимание привлекла жена Лионеля Месси, Антонела Роккуццо, которая выбрала облегающее зелёное платье из коллекции Виктории, выглядящее невероятно красиво.

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фото lifestyle Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Major League Soccer (MLS) Виктория Бекхэм
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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