Другие новости07 апреля 2025, 00:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 01:11
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ФОТО. Самая красивая украинская журналистка зажгла в кружевном платье
Даша Бондарь дала немного красоты
07 апреля 2025, 00:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 01:11
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Дарья Савина поразила сеть роскошными фото, привлекая общественное внимание.
Журналистка «Шахтер-TV» и возлюбленная Валерия Бондаря отличилась эффектными фото внутри автомобиля.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Она стала гостьей мероприятия She’s Mercedes, организованного Элиной Свитолиной, выбрав элегантное кружевное платье, которое подчеркнуло её красоту.
Дария привлекла взгляды и внимание своих поклонников: «Очень красивая», «Роскошная» и «Красавица Дашенька».
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