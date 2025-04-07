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07 апреля 2025, 00:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 01:11
539
0

ФОТО. Самая красивая украинская журналистка зажгла в кружевном платье

Даша Бондарь дала немного красоты

07 апреля 2025, 00:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 01:11
539
0
ФОТО. Самая красивая украинская журналистка зажгла в кружевном платье
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Дарья Савина поразила сеть роскошными фото, привлекая общественное внимание.

Журналистка «Шахтер-TV» и возлюбленная Валерия Бондаря отличилась эффектными фото внутри автомобиля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она стала гостьей мероприятия She’s Mercedes, организованного Элиной Свитолиной, выбрав элегантное кружевное платье, которое подчеркнуло её красоту.

Дария привлекла взгляды и внимание своих поклонников: «Очень красивая», «Роскошная» и «Красавица Дашенька».

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фото lifestyle Даша Савина Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки Валерий Бондарь Элина Свитолина
Максим Лапченко Источник: Instagram
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