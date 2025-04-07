ФОТО. Самая красивая украинская журналистка зажгла в кружевном платье

Дарья Савина поразила сеть роскошными фото, привлекая общественное внимание.

Журналистка «Шахтер-TV» и возлюбленная Валерия Бондаря отличилась эффектными фото внутри автомобиля.

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Она стала гостьей мероприятия She’s Mercedes, организованного Элиной Свитолиной, выбрав элегантное кружевное платье, которое подчеркнуло её красоту.

Дария привлекла взгляды и внимание своих поклонников: «Очень красивая», «Роскошная» и «Красавица Дашенька».