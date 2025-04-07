Звезда футбола хочет переехать жить на Ближний Восток. В Англии шокированы

Бывшая звезда футбола Англии Рио Фердинанд и его жена Кейт рассматривают возможность переезда на Ближний Восток.

Они ищут недвижимость и школы для детей в Дубае, Абу-Даби и Бахрейне.

Друзья говорят, что пара, которая живет в Лондоне, хочет найти большой дом в Персидском заливе из-за любви к солнечной погоде и безопасному образу жизни.

Рио и Кейт познакомились в Дубае в 2016 году, а через два года Рио сделал предложение в Абу-Даби.

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У Рио есть пятеро детей от предыдущего брака и с Кейт.

Источник отметил, что это место важно для них, так как они могут легко путешествовать между Ближним Востоком и Великобританией.

У Рио есть большой бизнес-портфель, и на Ближнем Востоке много возможностей для развития.

Инсайдеры TNT Sports обеспокоены тем, что он может покинуть их по завершению сезона.