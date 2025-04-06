ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Огонь
Дарья Зотова показала, почему Николаю Кухаревичу очень повезло
Дария Зотова, модель и девушка нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, привлекла внимание в соцсетях откровенными фотосессиями.
На этот раз она продемонстрировала свою фигуру на морском отдыхе в пикантном платье, прикрывая грудь только руками.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники восхищались её видом, оставляя комплименты: «Потрясающая», «Королева», «Самая очаровательная».
Дария и Николай вместе уже более двух лет, но редко делятся подробностями своей личной жизни.
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