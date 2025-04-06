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06 апреля 2025, 23:55 |
306
0

ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Огонь

Дарья Зотова показала, почему Николаю Кухаревичу очень повезло

06 апреля 2025, 23:55 |
306
0
ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Огонь
Instagram. Дария Зотова

Дария Зотова, модель и девушка нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, привлекла внимание в соцсетях откровенными фотосессиями.

На этот раз она продемонстрировала свою фигуру на морском отдыхе в пикантном платье, прикрывая грудь только руками.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники восхищались её видом, оставляя комплименты: «Потрясающая», «Королева», «Самая очаровательная».

Дария и Николай вместе уже более двух лет, но редко делятся подробностями своей личной жизни.

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фото lifestyle девушки Николай Кухаревич
Максим Лапченко Источник: Instagram
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