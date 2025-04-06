Пушич одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины
Юбилейную викторию боснийский наставник отпраздновал в 42-матче
Победа «Шахтера» над «Вересом» (3:0) стала 30-й для наставника оранжево-черных Марино Пушича в чемпионатах Украины. Он стал шестым тренером горняков, достигшим этого рубежа. Юбилейную викторию босниец отпраздновал в 42-м матче.
Среди своих предшественников в «Шахтере» Пушич опережает по этому показателю Виктора Прокопенко и Валерия Яремченко, но уступает Луишу Каштру, Паулу Фонсеке и рекордсмену УПЛ Мирче Луческу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
34-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
12.06.2005
|
Черноморец
|
3:1 (г)
|
35-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
12.04.2009
|
Черноморец
|
3:1 (д)
|
36-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
06.10.2024
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
38-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
28.10.2006
|
Харьков
|
3:0 (г)
|
38-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
18.08.2017
|
Олимпик
|
2:0 (д)
|
39-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
22.05.1998
|
ЦСКА
|
4:0 (д)
|
39-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
20.09.2015
|
Волынь
|
2:0 (г)
|
40-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
03.08.2003
|
Днепр
|
2:1 (д)
|
40-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
30.10.2020
|
Мариуполь
|
4:1 (д)
|
41-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
26.09.2010
|
Арсенал
|
3:2 (д)
|
42-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
07.10.2018
|
Олимпик
|
1:0 (д)
|
42-й
|
Марино ПУШИЧ
|
Шахтер
|
06.04.2025
|
Верес
|
3:0 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора
Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе