Пушич одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины

Победа «Шахтера» над «Вересом» (3:0) стала 30-й для наставника оранжево-черных Марино Пушича в чемпионатах Украины. Он стал шестым тренером горняков, достигшим этого рубежа. Юбилейную викторию босниец отпраздновал в 42-м матче.

Среди своих предшественников в «Шахтере» Пушич опережает по этому показателю Виктора Прокопенко и Валерия Яремченко, но уступает Луишу Каштру, Паулу Фонсеке и рекордсмену УПЛ Мирче Луческу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины