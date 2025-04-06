Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:49
38
0

Пушич одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины

Юбилейную викторию боснийский наставник отпраздновал в 42-матче

06 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:49
38
0
Пушич одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Вересом» (3:0) стала 30-й для наставника оранжево-черных Марино Пушича в чемпионатах Украины. Он стал шестым тренером горняков, достигшим этого рубежа. Юбилейную викторию босниец отпраздновал в 42-м матче.

Среди своих предшественников в «Шахтере» Пушич опережает по этому показателю Виктора Прокопенко и Валерия Яремченко, но уступает Луишу Каштру, Паулу Фонсеке и рекордсмену УПЛ Мирче Луческу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

34-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

12.06.2005

Черноморец

3:1 (г)

35-й

Юрий СЕМИН

Динамо

12.04.2009

Черноморец

3:1 (д)

36-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

06.10.2024

Кривбасс

2:1 (д)

38-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

28.10.2006

Харьков

3:0 (г)

38-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

18.08.2017

Олимпик

2:0 (д)

39-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

22.05.1998

ЦСКА

4:0 (д)

39-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

20.09.2015

Волынь

2:0 (г)

40-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

03.08.2003

Днепр

2:1 (д)

40-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

30.10.2020

Мариуполь

4:1 (д)

41-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

26.09.2010

Арсенал

3:2 (д)

42-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

07.10.2018

Олимпик

1:0 (д)

42-й

Марино ПУШИЧ

Шахтер

06.04.2025

Верес

3:0 (д)

По теме:
Дело не в деньгах. В Черноморце пояснили состояние бразильского легионера
Полесье – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Шовковский опережает победный график Лобановского
Марино Пушич цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06 апреля 2025, 08:50 11
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»

Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06 апреля 2025, 15:47 5
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе

Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Футбол | 06.04.2025, 05:50
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2025, 16:05
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем
Футбол | 06.04.2025, 22:12
«Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем
«Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 16
Бокс
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем