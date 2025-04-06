Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский опережает победный график Лобановского
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 23:28 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:37
285
2

Шовковский опережает победный график Лобановского

Наставник «Динамо» отпраздновал 40-ю викторию в 51-м матче в УПЛ

06 апреля 2025, 23:28 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:37
285
2
Шовковский опережает победный график Лобановского
ФК Динамо. Александр Шовковский

Победа «Динамо» над «Левым берегом» (2:0) стала 40-й для наставника бело-синих Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 51-м матче - на одну игру раньше, чем Валерий Лобановский.

Меньше матчей на достижение этого рубежа понадобилось только трем тренерам – Мирче Луческу, Юрию Семину и Сергею Реброву.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 40 побед в чемпионатах Украины

Матч

Тренер

Клубы

Дата

Соперник

Счет

46-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

03.10.2005

Ильичевец

6:0 (д)

48-й

Юрий СЕМИН

Динамо

18.04.2011

Заря

2:0 (д)

50-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

20.03.2016

Заря

1:0 (д)

51-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

06.04.2025

Левый берег

2:0 (д)

52-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

30.08.1998

Прикарпатье

7:0 (д)

53-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

19.05.2007

Харьков

2:0 (д)

53-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

25.02.2018

Звезда

5:0 (д)

54-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

04.04.2004

Ильичевец

1:0 (г)

55-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

13.04.2019

Мариуполь

1:0 (г)

56-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

06.05.2021

Минай

4:0 (г)
По теме:
Дело не в деньгах. В Черноморце пояснили состояние бразильского легионера
Пушич одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины
Полесье – Карпаты. Текстовая трансляция матча
цифры и факты Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Футбол | 06 апреля 2025, 05:50 3
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд

Украинский вратарь может оказаться в Милане

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06 апреля 2025, 08:50 11
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»

Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06.04.2025, 09:17
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
Футбол | 06.04.2025, 19:16
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Футбол | 06.04.2025, 21:52
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
micha(ZAKARPATTJA)
Тут нічого не скажеш– молодець. Тільки от для Європи потрібно підсилення. З теперішнім Динамо там нічого не покажеш.
Ответить
0
Ukraine
ЛУЧЕСКУ  ТОП Форева
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 22
Хоккей
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем