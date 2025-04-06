Шовковский опережает победный график Лобановского
Наставник «Динамо» отпраздновал 40-ю викторию в 51-м матче в УПЛ
Победа «Динамо» над «Левым берегом» (2:0) стала 40-й для наставника бело-синих Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 51-м матче - на одну игру раньше, чем Валерий Лобановский.
Меньше матчей на достижение этого рубежа понадобилось только трем тренерам – Мирче Луческу, Юрию Семину и Сергею Реброву.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 40 побед в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер
|
Клубы
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
46-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
03.10.2005
|
Ильичевец
|
6:0 (д)
|
48-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
18.04.2011
|
Заря
|
2:0 (д)
|
50-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
20.03.2016
|
Заря
|
1:0 (д)
|
51-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
06.04.2025
|
Левый берег
|
2:0 (д)
|
52-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
30.08.1998
|
Прикарпатье
|
7:0 (д)
|
53-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
19.05.2007
|
Харьков
|
2:0 (д)
|
53-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
25.02.2018
|
Звезда
|
5:0 (д)
|
54-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
04.04.2004
|
Ильичевец
|
1:0 (г)
|
55-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
13.04.2019
|
Мариуполь
|
1:0 (г)
|
56-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
06.05.2021
|
Минай
|
4:0 (г)
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