Шовковский опережает победный график Лобановского

Победа «Динамо» над «Левым берегом» (2:0) стала 40-й для наставника бело-синих Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 51-м матче - на одну игру раньше, чем Валерий Лобановский.

Меньше матчей на достижение этого рубежа понадобилось только трем тренерам – Мирче Луческу, Юрию Семину и Сергею Реброву.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 40 побед в чемпионатах Украины