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06 апреля 2025, 23:18 |
607
0

ФОТО. Девушка Ярмолюка рассказала, как узнает своего возлюбленного на поле

Валерия Могильная поделилась лайфхаком

06 апреля 2025, 23:18 |
607
0
ФОТО. Девушка Ярмолюка рассказала, как узнает своего возлюбленного на поле
Instagram. Егор Ярмолюк и Валерия Могильная

Валерия Могильная пришла поддержать полузащитника «Брентфорда» и сборной Украины Егора Ярмолюка на матче против «Челси» (0:0) и поделилась забавным наблюдением.

В Instagram она рассказала, как узнает любимого на поле — у него всегда подкатана одна штанина шорт.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Как найти Егора на поле: одна штанина всегда подкатана», — пошутила Валерия.

Хотя пара не делала официальных заявлений, их отношения, по всей видимости, длятся уже более двух лет.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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