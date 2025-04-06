ФОТО. Девушка Ярмолюка рассказала, как узнает своего возлюбленного на поле
Валерия Могильная поделилась лайфхаком
Валерия Могильная пришла поддержать полузащитника «Брентфорда» и сборной Украины Егора Ярмолюка на матче против «Челси» (0:0) и поделилась забавным наблюдением.
В Instagram она рассказала, как узнает любимого на поле — у него всегда подкатана одна штанина шорт.
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«Как найти Егора на поле: одна штанина всегда подкатана», — пошутила Валерия.
Хотя пара не делала официальных заявлений, их отношения, по всей видимости, длятся уже более двух лет.
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