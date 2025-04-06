ВИДЕО. Футболисты Тоттенхэма устроили скандал в пробке. Дошло до конфликта

Дуэт из «Тоттенхэма» — Ришарлисон и Папе Сарр — устроил перепалку в пробке на этой неделе, и бразилец выложил видео ссоры на перекрёстке в соцсети.

Клип был размещён как совместный пост в Instagram обоих игроков и появился всего через день после поражения их команды от «Челси» со счётом 0:1 в четверг вечером.

Ришарлисон выскочил из своего «Corvette», чтобы ударить по капоту «Mercedes» Сарра, после чего начал кричать нецензурные слова и показал средний палец. В это время Сарр снимал происходящее со своей стороны и буквально покатывался от смеха. Сенегальский полузащитник посигналил на перекрёстке, остановившись позади Ришарлисона.

Несмотря на вспышку раздражения, позже Ришарлисон воспринял ситуацию с юмором и выложил в Instagram шутливую подпись.

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Он написал: «Отметь друга, у которого совсем нет терпения в пробках!!!», добавив несколько смеющихся эмодзи и упомянув Сарра.

Рішарлісон был за рулём «Corvette E-ray» — автомобиля, который официально не продаётся в Великобритании и должен быть ввезён отдельно.

Предположительно, он заплатил до £140 000, способный разгоняться до 60 миль/ч за 2,5 секунды и развивать скорость свыше 180 миль/ч — быстрее, чем базовая модель «Ferrari Roma».

Тем временем Сарр передвигался на своём «Mercedes G-Class», который, судя по интерьеру, скорее всего, является моделью G400, G450 или G500.

Один из таких внедорожников мог обойтись 22-летнему футболисту в сумму от £110 000 до £150 000.