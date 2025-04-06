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06 апреля 2025, 22:32 |
2123
2

ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой

Кристина Яремчук посетила известный ресторан и отбыла назад к мужу

06 апреля 2025, 22:32 |
2123
2
ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук впечатляет эффектным образом в элитном киевском заведении Elevato.

Жена нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука поделилась новыми снимками в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её красота вызвала восхищение у подписчиков: «Фантастик», «Куколка», «Пантера» и множество влюбленных смайлов.

Кристина ненадолго приехала в Киев, пережила ракетный обстрел и отправилась назад, к мужу, в Грецию, с помощью «Укрзалізниця».

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фото Кристина Яремчук Роман Яремчук сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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apepa
У длинноногого парня должна быть длинноногогая барышня!!!
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SosokDayany
Нічого так краля , це вам не Морозючка , чи не бивша Супряги яку як дворовий пес підібрав Бондар .
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