ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой
Кристина Яремчук посетила известный ресторан и отбыла назад к мужу
Кристина Яремчук впечатляет эффектным образом в элитном киевском заведении Elevato.
Жена нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука поделилась новыми снимками в Instagram.
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Её красота вызвала восхищение у подписчиков: «Фантастик», «Куколка», «Пантера» и множество влюбленных смайлов.
Кристина ненадолго приехала в Киев, пережила ракетный обстрел и отправилась назад, к мужу, в Грецию, с помощью «Укрзалізниця».
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