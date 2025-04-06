ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой

Кристина Яремчук впечатляет эффектным образом в элитном киевском заведении Elevato.

Жена нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука поделилась новыми снимками в Instagram.

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Её красота вызвала восхищение у подписчиков: «Фантастик», «Куколка», «Пантера» и множество влюбленных смайлов.

Кристина ненадолго приехала в Киев, пережила ракетный обстрел и отправилась назад, к мужу, в Грецию, с помощью «Укрзалізниця».