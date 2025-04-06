ВИДЕО. Шахтер забил Вересу дважды за две последние минуты основного времени
На 88-й отличился Георгий Судаков, а на 90-й ворота команды из Ровно поразил Лассина Траоре
6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.
Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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Со счетом 1:0 горняки доводили поединок до победы. А упрочить преимущество получилось под конец игры.
На 88-й минуте отличился Георгий Судаков, а на 90-й ворота соперников поразил Лассина Траоре.
ГОЛ! 2:0 Судаков, 88 мин.
⚽️ 11-й гол у сезоні УПЛ для Георгія Судакова 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025
😍 Рух Вінісіуса Тобіаса... 👏#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/PyU1NPhjs1
ГОЛ! 3:0 Траоре, 90 мин.
⚽️⚽️⚽️ Траоре забиває третій гол і закриває матч! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025
🧡 Влучний удар нападника в матчі «Шахтар» 🆚 «Верес».#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/2IUbEnZmbh
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