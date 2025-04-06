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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:31
329
0

ВИДЕО. Шахтер забил Вересу дважды за две последние минуты основного времени

На 88-й отличился Георгий Судаков, а на 90-й ворота команды из Ровно поразил Лассина Траоре

06 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:31
329
0
ВИДЕО. Шахтер забил Вересу дважды за две последние минуты основного времени
ФК Шахтер. Георгий Судаков

6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Со счетом 1:0 горняки доводили поединок до победы. А упрочить преимущество получилось под конец игры.

На 88-й минуте отличился Георгий Судаков, а на 90-й ворота соперников поразил Лассина Траоре.

ГОЛ! 2:0 Судаков, 88 мин.

ГОЛ! 3:0 Траоре, 90 мин.

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Лассина Траоре Георгий Судаков видео голов и обзор Шахтер Донецк Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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