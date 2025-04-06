Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты
Поединок 23-го тура чемпионата Украины состоится 7 апреля в 18:00
7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».
Поединок пройдет на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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