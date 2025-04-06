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Италия
06 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:23
113
0

Эмполи продолжил свою малорезультативную серию в домашних матчах

Меньше в домашних матчах забивала лишь одна команда

06 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:23
113
0
Эмполи продолжил свою малорезультативную серию в домашних матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном матче Серии А «Эмполи» дома сыграл вничью с «Кальяри» (0:0).

Тем самым «Эмполи» вписал свое имя в антирекорды чемпионата Италии за всю историю.

«Эмполи» является второй командой в истории Серии А, которая забила 5 или меньше голов в 15-ти домашних матчах чемпионата. На счету команды Виктора Коваленко лишь 5 забитых мячей.

Антирекорд принадлежит «Мантуе», которая в сезоне 1967/68 забила лишь 4 гола в 15 домашних матчах Серии А.

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Эмполи Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Александр Сильченко Источник: Opta
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