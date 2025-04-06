Италия06 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:23
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Эмполи продолжил свою малорезультативную серию в домашних матчах
Меньше в домашних матчах забивала лишь одна команда
06 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:23
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В очередном матче Серии А «Эмполи» дома сыграл вничью с «Кальяри» (0:0).
Тем самым «Эмполи» вписал свое имя в антирекорды чемпионата Италии за всю историю.
«Эмполи» является второй командой в истории Серии А, которая забила 5 или меньше голов в 15-ти домашних матчах чемпионата. На счету команды Виктора Коваленко лишь 5 забитых мячей.
Антирекорд принадлежит «Мантуе», которая в сезоне 1967/68 забила лишь 4 гола в 15 домашних матчах Серии А.
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