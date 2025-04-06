Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 17:43 |
656
0
Андрей Ярмоленко на один шаг приблизился к лучшим бомбардирам УПЛ
Ветеран Динамо забил гол в ворота Левого Берега
06 апреля 2025, 17:43 |
656
0
Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко забил свой 111-й гол в УПЛ. Произошло это в матче против «Левого Берега».
Этот гол позволил игроку «Динамо» еще на один шаг приблизиться к лучшим бомбардирам Премьер-Лиги за всю историю.
- Максим Шацких – 124
- Сергей Ребров – 123
- Евгений Селезнев – 117
- Андрей Ярмоленко – 111
«Динамо» победило со счетом 2:0. Вместе с Андреем голом отметился Николай Шапаренко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 06 апреля 2025, 08:21 22
Легендарный чешский хоккеист раскритиковал НХЛ
Футбол | 05 апреля 2025, 21:06 2
Сливочные проиграли со счетом 1:2
Футбол | 06.04.2025, 09:19
Футбол | 06.04.2025, 16:44
Футбол | 06.04.2025, 16:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2025, 07:46 2
05.04.2025, 15:02 1
05.04.2025, 09:56 2
05.04.2025, 01:41 3
04.04.2025, 20:54 8
05.04.2025, 08:30
06.04.2025, 09:17 16
06.04.2025, 08:50 11