Андрей Ярмоленко на один шаг приблизился к лучшим бомбардирам УПЛ

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко забил свой 111-й гол в УПЛ. Произошло это в матче против «Левого Берега».

Этот гол позволил игроку «Динамо» еще на один шаг приблизиться к лучшим бомбардирам Премьер-Лиги за всю историю.

Максим Шацких – 124

Сергей Ребров – 123

Евгений Селезнев – 117

Андрей Ярмоленко – 111

«Динамо» победило со счетом 2:0. Вместе с Андреем голом отметился Николай Шапаренко.