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  4. Андрей Ярмоленко на один шаг приблизился к лучшим бомбардирам УПЛ
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 17:43 |
656
0

Андрей Ярмоленко на один шаг приблизился к лучшим бомбардирам УПЛ

Ветеран Динамо забил гол в ворота Левого Берега

06 апреля 2025, 17:43 |
656
0
Андрей Ярмоленко на один шаг приблизился к лучшим бомбардирам УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко забил свой 111-й гол в УПЛ. Произошло это в матче против «Левого Берега».

Этот гол позволил игроку «Динамо» еще на один шаг приблизиться к лучшим бомбардирам Премьер-Лиги за всю историю.

  • Максим Шацких – 124
  • Сергей Ребров – 123
  • Евгений Селезнев – 117
  • Андрей Ярмоленко – 111

«Динамо» победило со счетом 2:0. Вместе с Андреем голом отметился Николай Шапаренко.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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