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Англия
06 апреля 2025, 17:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:54
153
0

Ман Юнайтед и Ман Сити. Рубен и Пеп объявили стартовые составы на дерби

6 апреля в 18:30 состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги

06 апреля 2025, 17:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:54
153
0
Ман Юнайтед и Ман Сити. Рубен и Пеп объявили стартовые составы на дерби
Коллаж Sport.ua. Рубен Аморим и Пеп Гвардиола

6 апреля в 18:30 состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут дерби на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Рубен Аморим и Пеп Гвардиола объявили стартовые составы на манчестерское дерби.

Ман Юнайтед и Ман Сити. Рубен и Пеп объявили стартовые составы на дерби

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити стартовые составы Пеп Гвардиола Рубен Аморим
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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