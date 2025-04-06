Англия06 апреля 2025, 17:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:54
153
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Ман Юнайтед и Ман Сити. Рубен и Пеп объявили стартовые составы на дерби
6 апреля в 18:30 состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги
06 апреля 2025, 17:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:54
153
0
6 апреля в 18:30 состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут дерби на стадионе «Олд Траффорд».
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Наставники команд Рубен Аморим и Пеп Гвардиола объявили стартовые составы на манчестерское дерби.
Ман Юнайтед и Ман Сити. Рубен и Пеп объявили стартовые составы на дерби
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