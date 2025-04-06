6 апреля в 18:30 состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут дерби на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Рубен Аморим и Пеп Гвардиола объявили стартовые составы на манчестерское дерби.

Ман Юнайтед и Ман Сити. Рубен и Пеп объявили стартовые составы на дерби