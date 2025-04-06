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  4. ВИДЕО. Шапаренко увеличил преимущество Динамо в счете
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:46
799
0

ВИДЕО. Шапаренко увеличил преимущество Динамо в счете

Украинский полузащитник отличился очередным голом в чемпионате

06 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:46
799
0
ВИДЕО. Шапаренко увеличил преимущество Динамо в счете
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу принимает стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 46-ой минуте голом отметился полузащитник хозяев поля Николай Шапаренко. 2:0 на табло.

❗️ ВИДЕО. Как Ярмоленко открыл счет в матче с Левым Берегом

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Николай Шапаренко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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