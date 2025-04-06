Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:46
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ВИДЕО. Шапаренко увеличил преимущество Динамо в счете
Украинский полузащитник отличился очередным голом в чемпионате
06 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:46
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В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».
Встречу принимает стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 46-ой минуте голом отметился полузащитник хозяев поля Николай Шапаренко. 2:0 на табло.
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