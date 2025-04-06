В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу принимает стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

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На 44-ой минуте голом отметился вингер хозяев поля Андрей Ярмоленко.

❗️ ВИДЕО. Как Ярмоленко открыл счет в матче с Левым Берегом