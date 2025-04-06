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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 16:27 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:29
1296
0

ВИДЕО. Как Ярмоленко открыл счет в матче с Левым Берегом

Вингер хозяев поля отличился взятием ворот под занавес первого тайма

06 апреля 2025, 16:27 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:29
1296
0
ВИДЕО. Как Ярмоленко открыл счет в матче с Левым Берегом
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу принимает стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-ой минуте голом отметился вингер хозяев поля Андрей Ярмоленко.

❗️ ВИДЕО. Как Ярмоленко открыл счет в матче с Левым Берегом

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Андрей Ярмоленко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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