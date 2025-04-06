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  4. «Грандиозный позор». Реакция болельщиков на поражение Реала
Испания
06 апреля 2025, 16:04 |
714
0

«Грандиозный позор». Реакция болельщиков на поражение Реала

Мадридский клуб на своем поле проиграл «Валенсии»

06 апреля 2025, 16:04 |
714
0
«Грандиозный позор». Реакция болельщиков на поражение Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги в субботу, 5 апреля, «Реал» в Мадриде принимал «Валенсию». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.

На 15-й минуте Муктар Диакаби вывел «Валенсию» вперед. Двумя минутами ранее Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Отыграться «Реал» сумел во втором тайме. На 50-й минуте забил Винисиус. Победу «Валенсии» принес Уго Дуро на 90+5-й минуте.

Эта осечка стала неприятным сюрпризом для болельщиков «Реал». Команда продолжает борьбу за чемпионство, но отставание от «Барселоны» выросло до четырех баллов.

MCF: Мы открываем кастинг на тренера Мадрида, пожалуйста.

Pancito Dulce: Грандиозный позор. Посмотрим, сменим ли мы тренера и научим бескровных уважать эмблему, которая у них на груди.

Ivan Yebra: Анчелотти не может и не должен продолжать руководить. Еженедельно он это доказывает.

ricardo sosa: В следующий раз я возьму тостер в ванную.

Daniel Herrera Díaz: Измените всю защиту команды до того, как произойдет крушение. Больно видеть тех игроков без желания биться в игре... Это было против Валенсии, я не могу представить себе финал Кубка Короля или матчи Лиги чемпионов.

Walker Tovar Pino: Мбаппе не хочет, чтобы его товарищи по команде забивали голы, он просто хочет это делать сам, жаль, что есть такие игроки.

Black Falconi: Когда уволят Анчелотти?

Ale RuiHedro: С таким составом тяжело играть так плохо, только от имен атакующих игроков соперник должен дрожать. Срочно требуется смена тренера со свежими идеями.

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Реал - Валенсия Реал Мадрид Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Муктар Диакаби Винисиус Жуниор Карло Анчелотти реакция болельщиков Уго Дуро
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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