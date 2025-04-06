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  4. Коваленко сыграет? Озвучены составы команд на матч Серии А Эмполи – Кальяри
Италия
06 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:43
141
0

Коваленко сыграет? Озвучены составы команд на матч Серии А Эмполи – Кальяри

Стартовый свисток раздастся 6 апреля в 16:00

06 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:43
141
0
Коваленко сыграет? Озвучены составы команд на матч Серии А Эмполи – Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля «Эмполи» сыграет против «Кальяри» в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Матч состоится на арене «Стадио Карло Кастеллани» в Эмполе.

С первых минут в матче появится украинец Виктор Коваленко, для которого это будет пятый матч в составе «Эмполи» в этом сезоне.

Планируется, что игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Эмполи» – «Кальяри»

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Виктор Коваленко Эмполи Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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