Италия06 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:43
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Коваленко сыграет? Озвучены составы команд на матч Серии А Эмполи – Кальяри
Стартовый свисток раздастся 6 апреля в 16:00
06 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:43
141
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6 апреля «Эмполи» сыграет против «Кальяри» в рамках 31-го тура итальянской Серии А.
Матч состоится на арене «Стадио Карло Кастеллани» в Эмполе.
С первых минут в матче появится украинец Виктор Коваленко, для которого это будет пятый матч в составе «Эмполи» в этом сезоне.
Планируется, что игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч «Эмполи» – «Кальяри»
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