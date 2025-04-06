Коваленко сыграет? Озвучены составы команд на матч Серии А Эмполи – Кальяри

6 апреля «Эмполи» сыграет против «Кальяри» в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Матч состоится на арене «Стадио Карло Кастеллани» в Эмполе.

С первых минут в матче появится украинец Виктор Коваленко, для которого это будет пятый матч в составе «Эмполи» в этом сезоне.

Планируется, что игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Эмполи» – «Кальяри»