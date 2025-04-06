Англия06 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:07
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Ярмолюк в основе? Стали известны составы команд на матч Брентфорд – Челси
Противостояние пройдет 6 апреля в 16:00
06 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:07
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6 апреля состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».
Хозяевами встречи станет именно «Брентфорд», поскольку клуб будет принимать «пенсионеров» на своей арене «Брентфорд Коммьюнити».
В стартовом составе «пчел» выйдет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который появится в 28-м матче текущего сезона.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Челси»
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