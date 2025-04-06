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  4. Ярмолюк в основе? Стали известны составы команд на матч Брентфорд – Челси
Англия
06 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:07
375
0

Ярмолюк в основе? Стали известны составы команд на матч Брентфорд – Челси

Противостояние пройдет 6 апреля в 16:00

06 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:07
375
0
Ярмолюк в основе? Стали известны составы команд на матч Брентфорд – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

6 апреля состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Хозяевами встречи станет именно «Брентфорд», поскольку клуб будет принимать «пенсионеров» на своей арене «Брентфорд Коммьюнити».

В стартовом составе «пчел» выйдет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который появится в 28-м матче текущего сезона.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Челси»

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Челси стартовые составы Егор Ярмолюк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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