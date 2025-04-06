Ярмолюк в основе? Стали известны составы команд на матч Брентфорд – Челси

6 апреля состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Хозяевами встречи станет именно «Брентфорд», поскольку клуб будет принимать «пенсионеров» на своей арене «Брентфорд Коммьюнити».

В стартовом составе «пчел» выйдет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который появится в 28-м матче текущего сезона.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Челси»