ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
Денис продемонстрировал собственное мастерство
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш показал собственный профессионализм и отметился эффектным голом в составе клуба «Лесное».
В субботу, 5 апреля, коллектив Дениса сыграл в лиге Киевской области против команды «София». Без проблем «Лесное» разобралось с оппонентом, оформив победу со счетом 6:0. Несмотря на это, болельщикам больше всего запомнился гол Гармаша, заставивший всех удивиться.
При счете 1:0 Денис обыгрался с партнером в стеночку и вбежал в штрафную. Опытный футболист решил не обрабатывать мяч, пробив в одно касание. Гармаш настолько мощно ударил под перекладину, что вратарь не успел отреагировать на выстрел.
ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
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