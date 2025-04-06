Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш показал собственный профессионализм и отметился эффектным голом в составе клуба «Лесное».

В субботу, 5 апреля, коллектив Дениса сыграл в лиге Киевской области против команды «София». Без проблем «Лесное» разобралось с оппонентом, оформив победу со счетом 6:0. Несмотря на это, болельщикам больше всего запомнился гол Гармаша, заставивший всех удивиться.

При счете 1:0 Денис обыгрался с партнером в стеночку и вбежал в штрафную. Опытный футболист решил не обрабатывать мяч, пробив в одно касание. Гармаш настолько мощно ударил под перекладину, что вратарь не успел отреагировать на выстрел.

ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное