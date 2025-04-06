Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
Другие новости
06 апреля 2025, 15:22 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:41
792
2

ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное

Денис продемонстрировал собственное мастерство

06 апреля 2025, 15:22 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:41
792
2
ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
ФК Лесное. Денис Гармаш

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш показал собственный профессионализм и отметился эффектным голом в составе клуба «Лесное».

В субботу, 5 апреля, коллектив Дениса сыграл в лиге Киевской области против команды «София». Без проблем «Лесное» разобралось с оппонентом, оформив победу со счетом 6:0. Несмотря на это, болельщикам больше всего запомнился гол Гармаша, заставивший всех удивиться.

При счете 1:0 Денис обыгрался с партнером в стеночку и вбежал в штрафную. Опытный футболист решил не обрабатывать мяч, пробив в одно касание. Гармаш настолько мощно ударил под перекладину, что вратарь не успел отреагировать на выстрел.

ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное

По теме:
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
«Скажу откровенно». Олейник объяснил переход в любительский клуб
«Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины
Денис Гармаш Лесное аматорский футбол видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Футбол | 06 апреля 2025, 05:50 3
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд

Украинский вратарь может оказаться в Милане

Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
Авто/мото | 06 апреля 2025, 09:27 9
Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии

Пилот Ред Булла не дал шансов Норрису и Пиастри

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06.04.2025, 08:21
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06.04.2025, 09:17
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06.04.2025, 15:29
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
F14
Чому на цьому сайті ніколи неможливо побачити відео? Якого біса якісь відсилки до тг? Ясно ж що нікому не цікаво туди переходити, більше того, в браузері на компі взагалі немає посилання на той тг, тільки надпис, що відео є в тг-каналі... 
Хіба це не повний провал комунікації?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 2
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 1
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем