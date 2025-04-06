Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Безерра добил. Александрия забила первой в матче с Кривбассом
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 14:26 | Обновлено 06 апреля 2025, 14:31
268
0

ВИДЕО. Безерра добил. Александрия забила первой в матче с Кривбассом

Хуан отличился на 58-й минуте

06 апреля 2025, 14:26 | Обновлено 06 апреля 2025, 14:31
268
0
ВИДЕО. Безерра добил. Александрия забила первой в матче с Кривбассом
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

6 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдут команды «Александрия» и «Кривбасс».

Местом проведения игры является стадион «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой половине встречи команды болельщиков голами не порадовали. Однако после перерыва «Александрии» удалось выйти вперед. На 58-й минуте голом отличился Хуан Альвина Безерра, который оказался в правильное время на добивании.

ВИДЕО. Безерра добил. Александрия забила первой в матче с Кривбассом

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»
Держат уровень. Полуфиналист Кубка Украины обыграл Кудровку
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс Хуан Альвина Безерра
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 апреля 2025, 12:14 21
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Александра Шовковского на пути к чемпионству не должна терять очки в таком поединке

Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Футбол | 05 апреля 2025, 21:16 4
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда

Бельгийский полузащитник привлекает внимание «ПСЖ»

Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Футбол | 05.04.2025, 18:25
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06.04.2025, 09:17
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Футбол | 06.04.2025, 13:24
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем