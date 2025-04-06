6 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдут команды «Александрия» и «Кривбасс».

Местом проведения игры является стадион «Ника» в Александрии.

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В первой половине встречи команды болельщиков голами не порадовали. Однако после перерыва «Александрии» удалось выйти вперед. На 58-й минуте голом отличился Хуан Альвина Безерра, который оказался в правильное время на добивании.

ВИДЕО. Безерра добил. Александрия забила первой в матче с Кривбассом