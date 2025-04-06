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ITF
06 апреля 2025, 15:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:54
153
1

Украинец из пятой сотни рейтинга стал чемпионом турнира ITF в Египте

Вадим Урсу взял седьмой трофей в карьере

06 апреля 2025, 15:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:54
153
1
Украинец из пятой сотни рейтинга стал чемпионом турнира ITF в Египте
ATP. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (ATP 474) выиграл главный трофей на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

В финальном поединке 28-летний украинец в трех сетах одержал победу над Хемишем Стюартом (ATP 601) из Великобритании. Матч длился 2 часа и 6 минут. Вадим уверенно выиграл первый сет, затем отдал сопернику второй и в решающем третьем сете, при равной игре, оказался сильнее в концовке.

Для Вадима Урсу это уже седьмой трофей в карьере. Шесть из них украинский теннисист выиграл именно здесь – на хардовых кортах египетского Шарм-эш-Шейха.

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Финал

Вадим Урсу (Украина) [3] – Хемиш Стюарт (Великобритания) [7] – 6:1, 3:6, 7:5

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ITF Шарм-эш-Шейх Вадим Урсу трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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C.Пеклов
Заробив трохи на життя,ніяк не вдається показувати більш стабільні результати.
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