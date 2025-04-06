Украинец из пятой сотни рейтинга стал чемпионом турнира ITF в Египте

Украинский теннисист Вадим Урсу (ATP 474) выиграл главный трофей на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

В финальном поединке 28-летний украинец в трех сетах одержал победу над Хемишем Стюартом (ATP 601) из Великобритании. Матч длился 2 часа и 6 минут. Вадим уверенно выиграл первый сет, затем отдал сопернику второй и в решающем третьем сете, при равной игре, оказался сильнее в концовке.

Для Вадима Урсу это уже седьмой трофей в карьере. Шесть из них украинский теннисист выиграл именно здесь – на хардовых кортах египетского Шарм-эш-Шейха.

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Финал

Вадим Урсу (Украина) [3] – Хемиш Стюарт (Великобритания) [7] – 6:1, 3:6, 7:5