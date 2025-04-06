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  4. Джессика Пегула – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 апреля 2025, 13:38 |
88
0

Джессика Пегула – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Чарльстоне

06 апреля 2025, 13:38 |
88
0
Джессика Пегула – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 21:30 на центральный корт выйдут американские теннисистки Джессика Пегула (WTA 4) и София Кенин (WTA 44).

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Джессики.

Пегула поборется за второй трофей в сезоне. А Кенин попытается взять первый титул с 2020 года.

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Джессика Пегула София Кенин WTA Чарльстон смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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