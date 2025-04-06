6 апреля в 13:00 стартовал матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».

Поединок проходит на стадионе «Ника», расположенном в Александрии.

Перед началом матча обе команды почтили память людей, погибших 4 апреля от террористического обстрела со стороны россии по Кривому Рогу.

К тому же, Кривбасс вышел на игру с табличками, на которых были написаны имена детей, погибших от удар баллистики. А вот на трибунах болельщики развернули баннер с надписью «Кривой Рог 04.04.25».

ФОТО. Кривбасс и Александрия почтили память погибших в Кривом Роге