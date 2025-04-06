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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 13:36
592
0

ФОТО. Кривбасс и Александрия почтили память погибших в Кривом Роге

Поединок начался с минуты молчания

06 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 13:36
592
0
ФОТО. Кривбасс и Александрия почтили память погибших в Кривом Роге
УПЛ

6 апреля в 13:00 стартовал матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».

Поединок проходит на стадионе «Ника», расположенном в Александрии.

Перед началом матча обе команды почтили память людей, погибших 4 апреля от террористического обстрела со стороны россии по Кривому Рогу.

К тому же, Кривбасс вышел на игру с табличками, на которых были написаны имена детей, погибших от удар баллистики. А вот на трибунах болельщики развернули баннер с надписью «Кривой Рог 04.04.25».

ФОТО. Кривбасс и Александрия почтили память погибших в Кривом Роге

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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