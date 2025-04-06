Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 14:27 | Обновлено 06 апреля 2025, 14:35
836
3

Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег

Матч 23-го тура чемпионата Украины состоится 6 апреля в 15:30

06 апреля 2025, 14:27 | Обновлено 06 апреля 2025, 14:35
836
3
Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу примет стадион «Динамо» в Киеве. Cтартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча «Динамо» с 54 очками располагается на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками идет 11-м.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Динамо» – «Левый Берег»:

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»
Держат уровень. Полуфиналист Кубка Украины обыграл Кудровку
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05 апреля 2025, 15:02 0
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины

Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 апреля 2025, 07:15 13
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Овертаймы в Кубке Украины посреди недели точно дадут о себе знать

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Севилья – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06.04.2025, 13:44
Севилья – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06.04.2025, 08:21
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
дві команди з Києва і в старті жодного іноземця.
Ответить
+5
⚒️ВитаЛЁК УгоЛЁК за Левый Берег🟡🟢🦩
Вірим всі - у Синицю❗
Що зробить різницю❗
⚽⚽⚽⚽Від купи м'ячів - Олега Синиці❗
⚪🔵Біло-синя заплаче частина столиці❗
😭😭😭😭😭👈 😂🤣😉💛💚 😊
Ответить
-2
⚒️ВитаЛЁК УгоЛЁК за Левый Берег🟡🟢🦩
Шастал, Шаповал и Банада❗
Ребята, напрячься вам надо❗
Вы мусоров загоните под шконку!
И помогите нам - выиграть гонку! 🥇🇺🇦
.
Дабы сбросить ДК - с вершины таблички!
Верим в вас, чистокрылые Аисты-птички!
ПОБЕДЫ ЖЕЛАЕМ - ЛЕВЫЙ БЕРЕЖОК❗
И ПУСТЬ ТЕБЯ В МАТЧЕ БОГ БЕРЕЖЁТ❗
🙏🙏🙏 💛💚 😊
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
04.04.2025, 19:55
Бокс
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 1
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем