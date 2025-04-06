Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу примет стадион «Динамо» в Киеве. Cтартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Перед началом матча «Динамо» с 54 очками располагается на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками идет 11-м.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Динамо» – «Левый Берег»: