Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег
Матч 23-го тура чемпионата Украины состоится 6 апреля в 15:30
В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».
Встречу примет стадион «Динамо» в Киеве. Cтартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
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Перед началом матча «Динамо» с 54 очками располагается на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками идет 11-м.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Динамо» – «Левый Берег»:
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