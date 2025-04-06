Названы стартовые составы команд на матч УПЛ Александрия – Кривбасс

После обеда, 6 апреля, будет проведен матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Кривбассом».

Будет принимать поединок стадион «Ника» в Александрии.

Арбитром матча станет Александр Шандор из Львова.

Перед началом встречи «Александрия» находится на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» расположился ниже соперника – пятая ступенька (35 баллов).

Стартовые составы на матч «Александрия» – «Кривбасс»

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мышнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Цара, Шабанов(к), Безерра

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Конате Бакари, Романчук, Дибанго (к), Икенна, Илич, Кузык, Лунев, Задерака, Соса