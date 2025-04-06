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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 11:57 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:01
572
0

Названы стартовые составы команд на матч УПЛ Александрия – Кривбасс

Поединок начнется 6 апреля в 13:00

06 апреля 2025, 11:57 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:01
572
0
Названы стартовые составы команд на матч УПЛ Александрия – Кривбасс
УПЛ

После обеда, 6 апреля, будет проведен матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Кривбассом».

Будет принимать поединок стадион «Ника» в Александрии.

Арбитром матча станет Александр Шандор из Львова.

Перед началом встречи «Александрия» находится на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» расположился ниже соперника – пятая ступенька (35 баллов).

Стартовые составы на матч «Александрия» – «Кривбасс»

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мышнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Цара, Шабанов(к), Безерра

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Конате Бакари, Романчук, Дибанго (к), Икенна, Илич, Кузык, Лунев, Задерака, Соса

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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