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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 11:29 | Обновлено 06 апреля 2025, 11:42
865
0

«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо

Игорь Наболотный надеется на сенсацию

06 апреля 2025, 11:29 | Обновлено 06 апреля 2025, 11:42
865
0
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
ФК Буковина

Директор Буковины Игорь Наболотный поделился ожиданиями от матча против «Динамо» в полуфинале Кубка Украины по футболу. Функционер верит в сенсацию.

– Давайте немного поговорим не о матче с командой из Черниговщины. Как вы оцениваете шансы Буковины в полуфинальном сражении Кубка Украины против Динамо?

– Я вам так скажу: уровень клубного футбола в Украине сейчас очень выровнялся. Вот даже судя по матчам УПЛ, случалось такое, что команды из низов турнирной таблицы отбирали очки у Динамо, например Ворскла.

У меня есть вера в нашу команду. Уверен, что наши ребята будут не просто бороться, а сражаться за результат, доказывать, что они ничем не хуже динамовцев. Деньги, важная составляющая, но не они играют в футбол, а команда, коллектив, а с этим у нас все в порядке. Микроклимат в Буковине отличный.

И знаете, даже не хочу думать, какой состав у Динамо выйдет против нас на игру. Основной или дублирующий. Неважно. Мы с киевлянами играем 23 апреля, а 26-го у них сверхответственная игра будет в УПЛ против донецкого Шахтера. Видимо, Александр Шовковский будет долго думать, ломать голову, кого поберечь, а кому играть против Буковины.

– И это точно на руку Буковине.

– Увидим. Знаю одно – игра будет интересной, в этом я уверен. И как бы она ни завершилась, а будем играть только на победу, мы будем покидать поле с высоко поднятой головой. В этом сезоне мы уже вошли в историю, переписали ее. Впервые пробились в 1/4 и 1/2 финала кубка Украины. Уже есть чем гордиться.

Ранее в Буковине рассказали, где проведут матч против «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

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Буковина Черновцы Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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