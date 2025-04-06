«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо

Директор Буковины Игорь Наболотный поделился ожиданиями от матча против «Динамо» в полуфинале Кубка Украины по футболу. Функционер верит в сенсацию.

– Давайте немного поговорим не о матче с командой из Черниговщины. Как вы оцениваете шансы Буковины в полуфинальном сражении Кубка Украины против Динамо?

– Я вам так скажу: уровень клубного футбола в Украине сейчас очень выровнялся. Вот даже судя по матчам УПЛ, случалось такое, что команды из низов турнирной таблицы отбирали очки у Динамо, например Ворскла.

У меня есть вера в нашу команду. Уверен, что наши ребята будут не просто бороться, а сражаться за результат, доказывать, что они ничем не хуже динамовцев. Деньги, важная составляющая, но не они играют в футбол, а команда, коллектив, а с этим у нас все в порядке. Микроклимат в Буковине отличный.

И знаете, даже не хочу думать, какой состав у Динамо выйдет против нас на игру. Основной или дублирующий. Неважно. Мы с киевлянами играем 23 апреля, а 26-го у них сверхответственная игра будет в УПЛ против донецкого Шахтера. Видимо, Александр Шовковский будет долго думать, ломать голову, кого поберечь, а кому играть против Буковины.

– И это точно на руку Буковине.

– Увидим. Знаю одно – игра будет интересной, в этом я уверен. И как бы она ни завершилась, а будем играть только на победу, мы будем покидать поле с высоко поднятой головой. В этом сезоне мы уже вошли в историю, переписали ее. Впервые пробились в 1/4 и 1/2 финала кубка Украины. Уже есть чем гордиться.

Ранее в Буковине рассказали, где проведут матч против «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.